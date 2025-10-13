Nike Aktie 957150 / US6541061031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Umsatzzahlen von Pou Sheng, dem größten Großhandelspartner von Adidas und Nike in China, implizierten ein noch immer schwaches Wachstum für Geschäfte mit Sportwaren in China, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch zeichne sich keine klare Erholung ab, auch weil die vollständigen Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten Chinas mit den USA erst noch erkennbar werden müssten./mis/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 90.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 65.22
|
Abst. Kursziel*:
37.99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 65.22
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.99%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
10.10.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags in Rot (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Gewinne in New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer (finanzen.ch)