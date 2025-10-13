Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’474 -0.1%  SPI 17’203 -0.1%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’323 0.3%  Euro 0.9310 0.0%  EStoxx50 5’557 0.5%  Gold 4’092 1.8%  Bitcoin 92’110 -0.3%  Dollar 0.8047 0.4%  Öl 63.3 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Roche-Aktie etwas tiefer: Vielzahl an Daten zu seltenen Krebsarten angekündigt - FDA-Zulassung für Elecsys
NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt
adidas-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung
AMD-Aktie im Aufwind: OpenAI-Partnerschaft und Datacenter-Geschäft treiben Erholung
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Suche...
Plus500 Depot

Nike Aktie 957150 / US6541061031

53.19
CHF
-0.38
CHF
-0.71 %
13:27:41
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 14:08:43

Nike Outperform

Nike
53.19 CHF -0.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Umsatzzahlen von Pou Sheng, dem größten Großhandelspartner von Adidas und Nike in China, implizierten ein noch immer schwaches Wachstum für Geschäfte mit Sportwaren in China, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch zeichne sich keine klare Erholung ab, auch weil die vollständigen Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten Chinas mit den USA erst noch erkennbar werden müssten./mis/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Nike

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Nike-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Nike-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 90.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 65.22 		Abst. Kursziel*:
37.99%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 65.22 		Abst. Kursziel aktuell:
37.99%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten