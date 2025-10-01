Nike Aktie 957150 / US6541061031
Nike Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike nach den Quartalszahlen von 65 auf 70 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Sportartikelkonzerns habe die Erwartungen durch die Bank getoppt, schrieb Adrienne Yih am Mittwoch. Sie lobte die positive Entwicklung der Lagerbestände, bemängelte aber schlechtere Geschäfte in Großchina sowie in den Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Equal Weight
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 70.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 69.73
|
Abst. Kursziel*:
0.39%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 69.76
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.34%
|
Analyst Name::
Adrienne Yih
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
10:00
|Nike: US-Zölle treffen Sportartikelhersteller stärker als erwartet (Spiegel Online)
|
05:38
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.25
|Nike thumps expectations despite 31% fall in earnings (Financial Times)
|
26.09.25
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
|09:20
|Nike Neutral
|UBS AG
|09:12
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|08:32
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|57.39
|4.00%
