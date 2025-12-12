Nike Aktie 957150 / US6541061031
Nike Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike vor Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Resultate des Sportwarenherstellers sollten Fortschritte untermauern, etwa in Bereich wie Laufsport, dem Großhandel und in Nordamerika, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Trotz des Gegenwinds durch die US-Zölle und Schlussverkäufe sollten die Markterwartungen etwas übertroffen werden./mis/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Buy
Unternehmen:
Nike Inc.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 115.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 68.11
Abst. Kursziel*:
68.84%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 67.42
Abst. Kursziel aktuell:
70.57%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
