Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’905 -0.1%  SPI 17’737 -0.1%  Dow 48’704 1.3%  DAX 24’295 0.7%  Euro 0.9334 -0.2%  EStoxx50 5’754 0.8%  Gold 4’280 1.2%  Bitcoin 73’883 0.4%  Dollar 0.7947 -0.7%  Öl 61.6 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Swiss Re12688156Givaudan1064593Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539
Top News
Broadcom steigert Umsatz und Ergebnis kräftig - Aktie im Plus
Trotz Konkurrenz durch BYD und Xpeng: Tesla Model Y in China ausverkauft - Impulse für die Aktie
Gemini Space Station-Aktie im Aufwind: CFTC genehmigt US-Prognosemärkte für Kryptobörse
Tesla-Rivale Rivian setzt auf autonomes Fahren - Aktie dennoch tiefrot
Oracle-Aktie trotz kräftigem Plus bei Umsatz und Gewinn deutlich tiefer
Suche...
eToro entdecken

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Dow Jones-Kursentwicklung 11.12.2025 22:34:01

Gewinne in New York: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain

Gewinne in New York: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Salesforce
210.05 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 1.34 Prozent fester bei 48’704.01 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19.067 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.01 Prozent schwächer bei 47’573.96 Punkten in den Handel, nach 48’057.75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 48’756.34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48’082.90 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1.53 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 11.11.2025, bei 47’927.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46’108.00 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 44’148.56 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14.89 Prozent. Bei 48’756.34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36’611.78 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Visa (+ 6.11 Prozent auf 345.63 USD), Home Depot (+ 3.53 Prozent auf 307.65 EUR), Nike (+ 2.96 Prozent auf 67.74 USD), UnitedHealth (+ 2.55 Prozent auf 336.73 USD) und American Express (+ 2.48 Prozent auf 384.89 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Coca-Cola (-1.57 Prozent auf 69.11 USD), NVIDIA (-1.55 Prozent auf 180.93 USD), Cisco (-1.22 Prozent auf 79.27 USD), Salesforce (-0.70 Prozent auf 262.35 USD) und Amazon (-0.65 Prozent auf 230.28 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 40’218’884 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.843 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

2025 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten