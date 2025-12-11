Gewinne in New York: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 1.34 Prozent fester bei 48’704.01 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19.067 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.01 Prozent schwächer bei 47’573.96 Punkten in den Handel, nach 48’057.75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 48’756.34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 48’082.90 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1.53 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 11.11.2025, bei 47’927.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46’108.00 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 44’148.56 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14.89 Prozent. Bei 48’756.34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36’611.78 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Visa (+ 6.11 Prozent auf 345.63 USD), Home Depot (+ 3.53 Prozent auf 307.65 EUR), Nike (+ 2.96 Prozent auf 67.74 USD), UnitedHealth (+ 2.55 Prozent auf 336.73 USD) und American Express (+ 2.48 Prozent auf 384.89 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Coca-Cola (-1.57 Prozent auf 69.11 USD), NVIDIA (-1.55 Prozent auf 180.93 USD), Cisco (-1.22 Prozent auf 79.27 USD), Salesforce (-0.70 Prozent auf 262.35 USD) und Amazon (-0.65 Prozent auf 230.28 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 40’218’884 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.843 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

2025 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

