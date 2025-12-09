Nike Aktie 957150 / US6541061031
51.17CHF
-1.76CHF
-3.33 %
09:57:12
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.12.2025 08:09:56
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nike gehört 2026 zu seinen Favoriten, wie Piral Dadhania am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Nach einem schwierigen Jahr 2025 seien die Bewertungen der Sportartikelhersteller relativ niedrig. Die Fußball-Weltmeisterschaft werde Adidas und Nike Schwung geben./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 85.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 63.54
|
Abst. Kursziel*:
33.77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 63.56
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.73%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
|
08.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Montagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Schwacher Handel: Dow Jones legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Nike von vor 10 Jahren rentiert? (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Mittwochmittag stärker (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
|08:09
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:09
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:09
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|01.10.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|51.20
|-3.28%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:57
|
Deutsche Bank AG
Ströer Buy
|08:54
|
Deutsche Bank AG
HelloFresh Hold
|08:52
|
Deutsche Bank AG
BMW Buy
|08:48
|
Jefferies & Company Inc.
thyssenkrupp Hold
|08:24
|
Deutsche Bank AG
RELX Buy
|08:09
|
RBC Capital Markets
Nike Outperform
|08:09
|
RBC Capital Markets
adidas Outperform