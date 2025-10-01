Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nike Aktie 957150 / US6541061031

57.44
CHF
2.26
CHF
4.10 %
11:12:35
BRXC
01.10.2025 09:20:31

Nike Neutral

Nike
57.44 CHF 4.10%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller mache Fortschritte, schrieb Jay Sole am Mittwoch. Er geht aber davon aus, dass die positive Trendwende schon eingepreist ist. Das erste Geschäftsquartal untermauere diese These. Die zentrale Diskussion werde sich fortan um die Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2027 drehen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS
Nike Inc. Neutral
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 71.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 69.73 		Abst. Kursziel*:
1.82%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 69.76 		Abst. Kursziel aktuell:
1.78%
Analyst Name::
Jay Sole 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 57.39 4.00% Nike Inc.