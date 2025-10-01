Nike Aktie 957150 / US6541061031
57.44CHF
2.26CHF
4.10 %
11:12:35
BRXC
01.10.2025 09:20:31
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller mache Fortschritte, schrieb Jay Sole am Mittwoch. Er geht aber davon aus, dass die positive Trendwende schon eingepreist ist. Das erste Geschäftsquartal untermauere diese These. Die zentrale Diskussion werde sich fortan um die Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2027 drehen./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nike Inc.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 71.00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 69.73
Abst. Kursziel*:
1.82%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
$ 69.76
Abst. Kursziel aktuell:
1.78%
Analyst Name::
Jay Sole
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
10:00
|Nike: US-Zölle treffen Sportartikelhersteller stärker als erwartet (Spiegel Online)
05:38
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie (finanzen.net)
30.09.25
|Nike thumps expectations despite 31% fall in earnings (Financial Times)
26.09.25
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
26.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
25.09.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
25.09.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
25.09.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
|09:20
|Nike Neutral
|UBS AG
|09:12
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|08:32
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
