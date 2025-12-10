Nike Aktie 957150 / US6541061031
51.28CHF
0.10CHF
0.20 %
09:00:07
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.12.2025 08:47:49
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike vor Zahlen für das zweite Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Resultate des Adidas-Rivalen dürften kaum etwas an den Markterwartungen ändern, schrieb Jay Sole am Mittwoch. Chancen und Risiken seien ausgewogen./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 71.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 63.33
|
Abst. Kursziel*:
12.11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 63.34
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.10%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
|
08.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Montagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
08.12.25
|Schwacher Handel: Dow Jones legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Nike von vor 10 Jahren rentiert? (finanzen.ch)
|
05.12.25