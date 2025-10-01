Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag am Rohstoffmarkt
Nestlé-Aktie fester: PAI strukturiert Milliarden-Investment in Froneri neu - Nestlé begrüsst Schritt
Intel-Aktie zieht kräftig an: Potentieller Produktionsdeal mit AMD
Investieren jenseit vom KI-Hype - Auf welche Aktien Capital Group setzt
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aroundtown SA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Nike Aktie 957150 / US6541061031

57.75
CHF
2.57
CHF
4.66 %
01.10.2025
BRXC
Nike Hold

Nike
57.75 CHF 4.66%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag im Nachgang der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Dennoch blieben einige wesentliche Herausforderungen, die zur Vorsicht mahnten./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 05:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Hold
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
$ 70.00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 74.20 		Abst. Kursziel*:
-5.66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 74.24 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.71%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

