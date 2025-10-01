Nike Aktie 957150 / US6541061031
57.75CHF
2.57CHF
4.66 %
01.10.2025
BRXC
02.10.2025 07:57:23
Nike Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag im Nachgang der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Dennoch blieben einige wesentliche Herausforderungen, die zur Vorsicht mahnten./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 05:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Hold
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
$ 70.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 74.20
|
Abst. Kursziel*:
-5.66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 74.24
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.71%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
