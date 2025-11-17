Nike Aktie 957150 / US6541061031
51.11CHF
-0.08CHF
-0.16 %
13:04:41
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.11.2025 13:26:28
Nike Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien des Sportartikelherstellers Nike von 100 auf 86 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Boss ging am Montag auf die Themen der Global Luxury & Brands Conference in Paris ein. Die Erwartungen an das US-Konsumverhalten seien moderat und böten damit Überraschungspotenzial./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 86.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 64.17
|
Abst. Kursziel*:
34.02%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 64.20
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.97%
|
Analyst Name::
Matthew Boss
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
|
14.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.ch)
|
14.11.25