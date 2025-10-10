NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 90 auf 85 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er habe seine Annahmen für die Profitabilität und die Ergebnisse des Sportartikelkonzerns gesenkt, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sei er aber ermutigt von den erzielten Fortschritten des Unternehmens und positiv gestimmt für das Geschäftsjahr 2026./rob/bek;