Nike Aktie 957150 / US6541061031

Historisch
10.10.2025 07:42:18

Nike Outperform

Nike
55.18 CHF -0.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 90 auf 85 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er habe seine Annahmen für die Profitabilität und die Ergebnisse des Sportartikelkonzerns gesenkt, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sei er aber ermutigt von den erzielten Fortschritten des Unternehmens und positiv gestimmt für das Geschäftsjahr 2026./rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 68.06 		Abst. Kursziel*:
24.89%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 68.06 		Abst. Kursziel aktuell:
24.89%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse