Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 90 auf 85 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er habe seine Annahmen für die Profitabilität und die Ergebnisse des Sportartikelkonzerns gesenkt, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichzeitig sei er aber ermutigt von den erzielten Fortschritten des Unternehmens und positiv gestimmt für das Geschäftsjahr 2026./rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 68.06
Abst. Kursziel*:
24.89%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 68.06
Abst. Kursziel aktuell:
24.89%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
