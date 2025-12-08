Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048

47’739.32
Pkt
-215.67
Pkt
-0.45 %
22:20:01
Index im Fokus 08.12.2025 22:33:49

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter

Der Dow Jones verlor zum Handelsende an Boden.

Am Montag gab der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0.45 Prozent auf 47’739.32 Punkte nach. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19.178 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.157 Prozent auf 47’879.60 Punkte an der Kurstafel, nach 47’954.99 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47’611.93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 47’971.51 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, notierte der Dow Jones bei 46’987.10 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 08.09.2025, den Stand von 45’514.95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, bei 44’642.52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 12.61 Prozent zu. Bei 48’431.57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 2.21 Prozent auf 107.63 USD), Boeing (+ 2.17 Prozent auf 206.27 USD), NVIDIA (+ 1.72 Prozent auf 185.55 USD), Microsoft (+ 1.63 Prozent auf 491.02 USD) und Goldman Sachs (+ 1.42 Prozent auf 866.69 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Procter Gamble (-3.56 Prozent auf 138.34 USD), Nike (-3.52 Prozent auf 63.54 USD), Amgen (-2.63 Prozent auf 321.23 USD), UnitedHealth (-2.20 Prozent auf 323.62 USD) und American Express (-2.18 Prozent auf 362.28 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 41’274’296 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.801 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.88 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

