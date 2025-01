Preise gesenkt: Tesla bietet Cybertruck günstiger an

• Tesla macht Cybertruck günstiger• Zahlreiche Rückrufe in 2024• Cybertruck auf Platz 5 der bestverkauften E-Fahrzeug in den USA in 2024

Erst seit etwas mehr als einem Jahr ist der Tesla Cybertruck auf dem Markt. Dabei scheint der Verkauf des futuristisch anmutenden Fahrzeug unter keinem guten Stern zu stehen. Erst verzögerte sich der Marktstart des Cybertrucks immer wieder, dann kam es zu zahlreichen Rückrufaktionen. So kündigte Tesla im November 2024 den sechsten Rückruf seines Cybertruck innerhalb nur eines Jahres an. Ursache für die jüngste Rückrufaktion war ein defekter Antriebsumrichter, was zu einem erheblichen Anstieg des Risikos bei Unfällen führen könne.

In Grossbritannien wurde im Übrigen ein erster Cybertruck erst kürzlich von der Strasse geholt, weil er für den dortigen Verkehr nicht zugelassen ist, wie t3n berichtete. Das Fahrzeug sei lediglich im Ausland gemeldet und versichert gewesen, was in Grossbritannien verboten sei. Bisher sei der Cybertruck nicht genehmigt, da es "Bedenken hinsichtlich der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer:innen oder Fussgänger:innen, wenn diese in einen Zusammenstoss mit einem Cybertruck verwickelt wären", gäbe, so die britische Polizei laut dem Nachrichtenmagazin.

Zahlreiche Rückrufe werfen Fragen auf

Die zahlreichen Rückrufe sorgen nicht nur bei den Fahrzeugbesitzern, sondern auch bei Branchenexperten und Analysten für lange Gesichter. So berichtet Business Insider, dass die häufigen Rückrufe auf eine mangelnde Qualitätssicherung und schwache interne Produktstandards hindeuten könnten, was wiederum dazu führen könnte, dass sich weniger Verbraucher für einen Cybertuck entscheiden, insbesondere vor dem Hintergrund eines sich verschärfenden Wettbewerbs auf dem Markt für E-Fahrzeuge.

Cybertruck-Preise gesenkt

Dies scheint sich nun vermehrt bei dem Konzern von Elon Musk bemerkbar zu machen. Wie CNBC mit Verweis auf Tesla-Listenpreise jüngst berichtete, sei der Cybertruck nun günstiger zu haben. Der Preisnachlass gelte für neue Cybertruck-Fahrzeuge im Bestand des Unternehmens, würde mindestens 1'600 US-Dollar umfassen und könnte sich je nach gewählter Konfiguration noch erhöhen. Den höchsten Nachlass in Höhe von 2'600 US-Dollar erhalte man auf Vorführversionen des Cybertrucks im Bestand.

Der Cybertruck scheint sich nicht zu dem Kassenschlager zu entwickeln, den sich Tesla erhofft hat. Wie CNBC argumentiert sei neben den zahlreichen Rückrufen auch der hohe Preis dafür verantwortlich. Zur Erinnerung: Im Rahmen der Enthüllung des Cybertrucks durch Elon Musk im Jahr 2019 hiess es noch, das Fahrzeug werde rund 40'000 US-Dollar kosten. In den USA lag der Grundpreis im Jahr 2024 jedoch eher bei 80'000 US-Dollar.

Erst kürzlich zog Tesla zudem Mitarbeiter von seiner Cybertruck-Produktion im Tesla-Werk in Austin, Texas, ab, wie diese gegenüber Business Insider aussagten. Stattdessen seien sie an die Produktlinie der beliebten Limousine Model Y versetzt worden.

Cybertruck fünftbestverkauftes E-Fahrzeug in den USA in 2024

Dennoch kann Tesla mit seinem Cybertruck auch auf Erfolge zurückblicken. Wie CNBC mit Verweis auf Daten von Cox Automotive schreibt, hätte sich das Modell in 2024 zum fünftbestverkaufen E-Auto in den USA entwickelt. Insgesamt schätzt das Datenunternehmen, dass im letzten Jahr 38'965 Cybertrucks in den USA verkauft wurden. Das Tesla Model 3 sowie das Model Y rangierten derweil auf Platz eins und zwei.

Redaktion finanzen.ch