Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’818 -0.1%  SPI 17’626 -0.2%  Dow 47’348 -0.8%  DAX 23’600 -1.0%  Euro 0.9335 0.1%  EStoxx50 5’658 -0.2%  Gold 4’226 0.2%  Bitcoin 68’462 -5.8%  Dollar 0.8025 -0.3%  Öl 63.2 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Idorsia36346343Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Skandal um "Thunfisch-Anleihen": Schweiz klagt grosse Banken an - UBS-Aktie verliert
RWE-Aktie verliert: Investition in walisische Batteriespeicher
Aufsichtsratsvorsitzender verlässt JENOPTIK - Aktie fällt
Suche...

JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Führungswechsel 01.12.2025 16:18:41

Aufsichtsratsvorsitzender verlässt JENOPTIK - Aktie fällt

Aufsichtsratsvorsitzender verlässt JENOPTIK - Aktie fällt

JENOPTIK verliert zum Jahresende seinen Aufsichtsratsvorsitzenden.

JENOPTIK
17.69 CHF -3.43%
Kaufen Verkaufen
Wie der SDAX- und TecDAX-Konzern mitteilte, will Matthias Wierlacher zum 29. Dezember 2025 sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Gremiums niederlegen. Der Aufsichtsrat werde "zeitnah" einen Nachfolger wählen.

Erst vor knapp einer Woche hatte JENOPTIK mitgeteilt, dass CEO Stefan Traeger zum 15. Februar das Unternehmen verlassen wird. Das Unternehmen sucht nun einen Nachfolger.

Via XETRA zeigt sich die JNEOPTIK-Aktie zeitweise 3,90 Prozent tiefer bei 18,97 Euro.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 06:30 ET (11:30 GMT)

DOW JONES

Weitere Links:

JENOPTIK-Aktie stark gesucht: Prognose erneut vorsichtiger - Marge überrascht

Bildquelle: JENOPTIK