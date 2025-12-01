JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Führungswechsel
|
01.12.2025 16:18:41
Aufsichtsratsvorsitzender verlässt JENOPTIK - Aktie fällt
JENOPTIK verliert zum Jahresende seinen Aufsichtsratsvorsitzenden.
Erst vor knapp einer Woche hatte JENOPTIK mitgeteilt, dass CEO Stefan Traeger zum 15. Februar das Unternehmen verlassen wird. Das Unternehmen sucht nun einen Nachfolger.
Via XETRA zeigt sich die JNEOPTIK-Aktie zeitweise 3,90 Prozent tiefer bei 18,97 Euro.
Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 01, 2025 06:30 ET (11:30 GMT)
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: JENOPTIK
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
15:58
|TecDAX aktuell: TecDAX am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel SDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:48
|Jenoptik-Aufsichtsratschef Matthias Wierlacher geht (AWP)
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:26