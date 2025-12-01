Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.12.2025

Asiens Börsen uneinheitlich -- SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich höher

Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen. Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende wenig bewegt. Der deutsche Leitindex legte zu.

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse hielten sich am Freitag zurück.

Nach einem wenig veränderten Start pendelte der SMI auch anschliessend um die Nulllinie und schloss mit einem kleinen Gewinn von 0,02 Prozent bei 12'833,96 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI schlossen sich der stabilen Tendenz des Leitindex an und beendeten den Handel bei 17'652,88 Zählern (+0,07 Prozent) bzw. 2'078,70 Einheiten (+0,09 Prozent).

Händler beschrieben das Geschäft als ruhig und die Umsätze als dünn. Es fehlten die Impulse. Wegen des Feiertags Thanksgiving waren am Vortag die US-Börsen geschlossen und der Freitagshandel verkürzt. Daher mussten die Europäer erneut weitgehend ohne US-Impulse zurechtkommen, hiess es am Markt.

Viele Marktteilnehmer in den USA dürften heute gar nicht anwesend sein, hiess es weiter. Sie dürften dank des Feiertags ein Brücke in ein verlängertes Wochenende geschlagen haben. Denn am Black Friday startet die Phase der Weihnachtseinkäufe. Und das Weihnachtsgeschäft dürfte gut begonnen haben. Laut Angaben des US-Datenkonzerns Salesforce dürften die Online-Verkäufe am Thanksgiving-Feiertag gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 6 Prozent auf 8,6 Milliarden US-Dollar steigen. Und die National Retail Federation (NFR) erwartet, dass die Feiertagsumsätze in diesem Jahr erstmals 1 Billion US-Dollar übersteigen werden. Dabei lautet laut Raiffeisen-Analysten die Gleichung: "Wird konsumiert, läuft die Wirtschaft."

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt waren vor dem Wochenende vorsichtig optimistisch.

Der DAX war kaum verändert gestartet und legte im Anschluss moderat zu. Letztlich ging der deutsche Leitindex 0,29 Prozent höher bei 23'836,79 Punkten in den Feierabend.

Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger am "Black Friday" ruhig angehen lassen. Deutsche Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen. So sank die Arbeitslosenquote im November zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent, liegt aber im Vergleich zum Vorjahresmonat 0,2 Punkte höher. Die Preise für importierte Güter sanken im Oktober erneut, aber weniger als erwartet. Die Einzelhandelsumsätze fielen im Oktober derweil zum Vormonat preisbereinigt etwas stärker als erwartet.

"Der DAX konsolidiert auf hohem Niveau. Auffällig ist das Ausbleiben von Gewinnmitnahmen. Anleger setzen offenbar darauf, dass die Thanksgiving-Rally nach dem Feiertagshandel in den USA noch etwas weiterlaufen kann. Diese Stabilisierung ist positiv und erzeugt Vertrauen, dass die Kurskapriolen des Novembers tatsächlich hinter uns liegen könnten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

"Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine hat die Stimmung in Europa verbessert", konstatierte Aktienstratege Emmanuel Cau von der Barclays Bank. Die Risikobereitschaft komme zurück, auch wegen neu entfachter Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed im Dezember und den wieder anziehenden Kursen im Technologiesektor. Er glaubt, dass ein Waffenstillstand ein grosses Extremrisiko für Europa beseitigen und die Anleger dazu zwingen würde, über die positiven Aspekte einer weiteren Deeskalation nachzudenken.

WALL STREET

Die US-Börsen verabschiedeten sich nach verkürztem Handel mit positiven Vorzeichen ins Wochenende.

Der Dow Jones zeigte sich freundlich und beendete die Sitzung um 0,61 Prozent höher auf 47'716,42 Zählern.
Der NASDAQ Composite schloss 0,65 Prozent höher auf 23'365,69 Punkten.

Die US-Börsen haben sich am "Black Friday" etwas weiter erholt. Der Handel in New York endete nach dem Feiertag "Thanksgiving" wie üblich früher als sonst. Auch zum Wochenschluss stützte die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Lockerung zur Ankurbelung des Arbeitsmarktes die Kurse. Derzeit treibt das Trend-Thema "Künstliche Intelligenz" die Kurse der Technologieunternehmen stark an. Allerdings kamen zuletzt Befürchtungen auf, dass der Markt schon zu heiss gelaufen sein könnte.

Am Aktienmarkt wurden Technologietitel favorisiert, nachdem sich die Sorgen um überzogene Bewertungen und ein mögliches Platzen der KI-Blase zuletzt etwas gelegt hatten. Dazu trug auch die Spekulation auf sinkende Zinsen bei, weil sich niedrigere Zinsen günstig auf die Bewertungen auswirken.

ASIEN

Die Märkte in Fernost schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:49 Uhr) einen Verlust von 2,02 Prozent bei 49'239,53 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen um 0,38 Prozent auf 3'903,22 Punkte.

In Hongkong zieht der Hang Seng unterdessen 0,34 Prozent auf 25'945,99 Zähler an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’363.51 19.74 QIUBSU
Short 13’639.62 13.80 SRNBXU
Short 14’156.74 8.82 SW7BIU
SMI-Kurs: 12’833.96 28.11.2025 17:31:51
Long 12’306.09 19.44 S5YBIU
Long 12’044.51 13.95 SZ8B6U
Long 11’521.05 8.91 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
01.12.25 51Talk Online Education Group (A) (spons. ADRs) / Quartalszahlen
01.12.25 Asseco Poland S.A.Shs / Quartalszahlen
01.12.25 Bidvest Group Ltd / Generalversammlung
01.12.25 Bidvest Group Ltd. (spons. ADRs) / Generalversammlung
01.12.25 Cango Inc Registered Shs -A- / Quartalszahlen
01.12.25 Cherry Street Capital Inc Registered Shs / Quartalszahlen
01.12.25 Credo Technology Group Holding Limited Registered Shs / Quartalszahlen
01.12.25 Croma Security Solutions Group plc / Generalversammlung
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
01.12.25 Kapitalausgaben
01.12.25 TD-MI Inflationsindikator (Monat)
01.12.25 TD-MI Inflationsindikator (Jahr)
01.12.25 Vorläufige Handelsbilanz
01.12.25 ANZ Stellenanzeigen
01.12.25 S&P Global Manufacturing PMI
01.12.25 S&P Global Manufacturing PMI
01.12.25 Jibun Bank Manufacturing PMI
01.12.25 Company Gross Operating Profits (QoQ)
01.12.25 S&P Global Manufacturing PMI
01.12.25 AIB Manufacturing PMI
01.12.25 Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda
01.12.25 RatingDog EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.12.25 Core Inflation (YoY)
01.12.25 Inflation (MoM)
01.12.25 Inflation (YoY)
01.12.25 Exports
01.12.25 Trade Balance
01.12.25 Imports
01.12.25 HSBC Manufacturing PMI
01.12.25 Retail Sales (YoY)
01.12.25 RBA Commodity Index SDR (YoY)
01.12.25 Nevi Manufacturing PMI
01.12.25 S&P Global Manufacturing PMI
01.12.25 Quartalsweise angegebenes Bruttoinlandsprodukt
01.12.25 EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.12.25 Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr)
01.12.25 Handelsbilanz
01.12.25 Arbeitslosenqoute
01.12.25 Arbeitslosenquote
01.12.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.12.25 HALPIM EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex
01.12.25 Einzelhandelsumsatz
01.12.25 SWME - Einkaufsmanagerindex
01.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.12.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.12.25 Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich)
01.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.12.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.12.25 M4 Geldmenge (Jahr)
01.12.25 Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen
01.12.25 Konsumentenkredit
01.12.25 Hypothekengenehmigungen
01.12.25 M4 Geldmenge (Monat)
01.12.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.12.25 IMACEC
01.12.25 Kumulativer Industrieertrag
01.12.25 EZB-Mitglied Nagel spricht
01.12.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie
01.12.25 Fed-Chef Powell spricht
01.12.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
01.12.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
01.12.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.12.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.12.25 ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
01.12.25 ISM Produktion Bezahlte Preise
01.12.25 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe
01.12.25 ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
01.12.25 Konstruktionsausgaben (Monat)
01.12.25 BoE-Mitglied Dhingra spricht
01.12.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
01.12.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
01.12.25 Realaustauschverhältnis

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0778 0.0051
6.97

