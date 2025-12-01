Asiens Börsen uneinheitlich -- SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich höher

SCHWEIZ

Anleger an der Schweizer Börse hielten sich am Freitag zurück.

Nach einem wenig veränderten Start pendelte der SMI auch anschliessend um die Nulllinie und schloss mit einem kleinen Gewinn von 0,02 Prozent bei 12'833,96 Punkten.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI schlossen sich der stabilen Tendenz des Leitindex an und beendeten den Handel bei 17'652,88 Zählern (+0,07 Prozent) bzw. 2'078,70 Einheiten (+0,09 Prozent).

Händler beschrieben das Geschäft als ruhig und die Umsätze als dünn. Es fehlten die Impulse. Wegen des Feiertags Thanksgiving waren am Vortag die US-Börsen geschlossen und der Freitagshandel verkürzt. Daher mussten die Europäer erneut weitgehend ohne US-Impulse zurechtkommen, hiess es am Markt.

Viele Marktteilnehmer in den USA dürften heute gar nicht anwesend sein, hiess es weiter. Sie dürften dank des Feiertags ein Brücke in ein verlängertes Wochenende geschlagen haben. Denn am Black Friday startet die Phase der Weihnachtseinkäufe. Und das Weihnachtsgeschäft dürfte gut begonnen haben. Laut Angaben des US-Datenkonzerns Salesforce dürften die Online-Verkäufe am Thanksgiving-Feiertag gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 6 Prozent auf 8,6 Milliarden US-Dollar steigen. Und die National Retail Federation (NFR) erwartet, dass die Feiertagsumsätze in diesem Jahr erstmals 1 Billion US-Dollar übersteigen werden. Dabei lautet laut Raiffeisen-Analysten die Gleichung: "Wird konsumiert, läuft die Wirtschaft."

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt waren vor dem Wochenende vorsichtig optimistisch.

Der DAX war kaum verändert gestartet und legte im Anschluss moderat zu. Letztlich ging der deutsche Leitindex 0,29 Prozent höher bei 23'836,79 Punkten in den Feierabend.

Nach der jüngsten Erholung am deutschen Aktienmarkt haben es die Anleger am "Black Friday" ruhig angehen lassen. Deutsche Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen. So sank die Arbeitslosenquote im November zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent, liegt aber im Vergleich zum Vorjahresmonat 0,2 Punkte höher. Die Preise für importierte Güter sanken im Oktober erneut, aber weniger als erwartet. Die Einzelhandelsumsätze fielen im Oktober derweil zum Vormonat preisbereinigt etwas stärker als erwartet.

"Der DAX konsolidiert auf hohem Niveau. Auffällig ist das Ausbleiben von Gewinnmitnahmen. Anleger setzen offenbar darauf, dass die Thanksgiving-Rally nach dem Feiertagshandel in den USA noch etwas weiterlaufen kann. Diese Stabilisierung ist positiv und erzeugt Vertrauen, dass die Kurskapriolen des Novembers tatsächlich hinter uns liegen könnten", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

"Die Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine hat die Stimmung in Europa verbessert", konstatierte Aktienstratege Emmanuel Cau von der Barclays Bank. Die Risikobereitschaft komme zurück, auch wegen neu entfachter Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed im Dezember und den wieder anziehenden Kursen im Technologiesektor. Er glaubt, dass ein Waffenstillstand ein grosses Extremrisiko für Europa beseitigen und die Anleger dazu zwingen würde, über die positiven Aspekte einer weiteren Deeskalation nachzudenken.

WALL STREET

Die US-Börsen verabschiedeten sich nach verkürztem Handel mit positiven Vorzeichen ins Wochenende.

Der Dow Jones zeigte sich freundlich und beendete die Sitzung um 0,61 Prozent höher auf 47'716,42 Zählern.

Der NASDAQ Composite schloss 0,65 Prozent höher auf 23'365,69 Punkten.

Die US-Börsen haben sich am "Black Friday" etwas weiter erholt. Der Handel in New York endete nach dem Feiertag "Thanksgiving" wie üblich früher als sonst. Auch zum Wochenschluss stützte die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Lockerung zur Ankurbelung des Arbeitsmarktes die Kurse. Derzeit treibt das Trend-Thema "Künstliche Intelligenz" die Kurse der Technologieunternehmen stark an. Allerdings kamen zuletzt Befürchtungen auf, dass der Markt schon zu heiss gelaufen sein könnte.

Am Aktienmarkt wurden Technologietitel favorisiert, nachdem sich die Sorgen um überzogene Bewertungen und ein mögliches Platzen der KI-Blase zuletzt etwas gelegt hatten. Dazu trug auch die Spekulation auf sinkende Zinsen bei, weil sich niedrigere Zinsen günstig auf die Bewertungen auswirken.

ASIEN

Die Märkte in Fernost schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:49 Uhr) einen Verlust von 2,02 Prozent bei 49'239,53 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen um 0,38 Prozent auf 3'903,22 Punkte.

In Hongkong zieht der Hang Seng unterdessen 0,34 Prozent auf 25'945,99 Zähler an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires