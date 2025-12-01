RWE Aktie 355277 / US74975E3036
|Pembroke Battery
|
01.12.2025 16:19:40
RWE-Aktie verliert: Investition in walisische Batteriespeicher
RWE baut seinen bisher grössten Batteriespeicher in Grossbritannien.
Das Speichersystem wird bis zu 212 Lithium-Ionen-Batteriecontainer umfassen. Nach der vollständigen Inbetriebnahme kann der Batteriespeicher zwei Stunden lang kontinuierlich bis zu 350 Megawatt (MW) Strom direkt in das Netz einspeisen, das entspricht einer Speicherkapazität von 700 Megawattstunden (MWh).
Im Montagshandel geben die /aktien/rwe-aktie-Papiere via XETRA zwischenzeitlich 0,16 Prozent ab auf 43,67 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
