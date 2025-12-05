Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie

05.12.2025 09:22:00

Novo Nordisk-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

Novo Nordisk-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Novo Nordisk-Aktie im abgelaufenen Monat.

Novo Nordisk
39.14 CHF 2.03%
26 Analysten gaben ihre Einschätzung der Novo Nordisk-Aktie preis.

16 Experten sehen das Papier als Kauf, 7 Experten empfehlen das Halten der Novo Nordisk-Aktie, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Novo Nordisk ein Kursziel von 423,08 DKK. Dies bedeutet einen Anstieg von 106,08 DKK gegenüber dem aktuellen CPH-Kurs von 317,00 DKK.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital375,00 DKK18,3028.11.2025
Deutsche Bank AG475,00 DKK49,8427.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.353,00 DKK11,3626.11.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK57,7325.11.2025
Deutsche Bank AG475,00 DKK49,8425.11.2025
DZ BANK--24.11.2025
Barclays Capital375,00 DKK18,3024.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.391,00 DKK23,3424.11.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK57,7324.11.2025
Jefferies & Company Inc.290,00 DKK-8,5224.11.2025
UBS AG315,00 DKK-0,6318.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)400,00 DKK26,1814.11.2025
UBS AG315,00 DKK-0,6311.11.2025
Deutsche Bank AG475,00 DKK49,8411.11.2025
DZ BANK--10.11.2025
UBS AG315,00 DKK-0,6310.11.2025
Deutsche Bank AG600,00 DKK89,2710.11.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK57,7307.11.2025
Jefferies & Company Inc.290,00 DKK-8,5207.11.2025
Bernstein Research540,00 DKK70,3507.11.2025
Goldman Sachs Group Inc.391,00 DKK23,3406.11.2025
Deutsche Bank AG600,00 DKK89,2706.11.2025
UBS AG315,00 DKK-0,6306.11.2025
Bernstein Research540,00 DKK70,3505.11.2025
UBS AG340,00 DKK7,2605.11.2025
Jefferies & Company Inc.290,00 DKK-8,5205.11.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK57,7305.11.2025
Bernstein Research540,00 DKK70,3505.11.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Novo Nordisk-Aktie erholt sich trotz Alzheimer-Flop - neuer Abnehm-Wirkstoff überzeugt in Studie
Novo Nordisk-Aktie steigt: US-Regierung handelt günstigere Ozempic-Kosten aus
FDA-Antrag belastet: Novo-Nordisk-Aktie fällt nach Wegovy-Dosisupdate

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

