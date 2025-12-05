Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|
05.12.2025 09:22:00
Novo Nordisk-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Novo Nordisk-Aktie im abgelaufenen Monat.
26 Analysten gaben ihre Einschätzung der Novo Nordisk-Aktie preis.
16 Experten sehen das Papier als Kauf, 7 Experten empfehlen das Halten der Novo Nordisk-Aktie, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Novo Nordisk ein Kursziel von 423,08 DKK. Dies bedeutet einen Anstieg von 106,08 DKK gegenüber dem aktuellen CPH-Kurs von 317,00 DKK.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|375,00 DKK
|18,30
|28.11.2025
|Deutsche Bank AG
|475,00 DKK
|49,84
|27.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|353,00 DKK
|11,36
|26.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 DKK
|57,73
|25.11.2025
|Deutsche Bank AG
|475,00 DKK
|49,84
|25.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|24.11.2025
|Barclays Capital
|375,00 DKK
|18,30
|24.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|391,00 DKK
|23,34
|24.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 DKK
|57,73
|24.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|290,00 DKK
|-8,52
|24.11.2025
|UBS AG
|315,00 DKK
|-0,63
|18.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|400,00 DKK
|26,18
|14.11.2025
|UBS AG
|315,00 DKK
|-0,63
|11.11.2025
|Deutsche Bank AG
|475,00 DKK
|49,84
|11.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|10.11.2025
|UBS AG
|315,00 DKK
|-0,63
|10.11.2025
|Deutsche Bank AG
|600,00 DKK
|89,27
|10.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 DKK
|57,73
|07.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|290,00 DKK
|-8,52
|07.11.2025
|Bernstein Research
|540,00 DKK
|70,35
|07.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|391,00 DKK
|23,34
|06.11.2025
|Deutsche Bank AG
|600,00 DKK
|89,27
|06.11.2025
|UBS AG
|315,00 DKK
|-0,63
|06.11.2025
|Bernstein Research
|540,00 DKK
|70,35
|05.11.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|7,26
|05.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|290,00 DKK
|-8,52
|05.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 DKK
|57,73
|05.11.2025
|Bernstein Research
|540,00 DKK
|70,35
|05.11.2025
Redaktion finanzen.ch
