Novo Nordisk-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

26 Analysten gaben ihre Einschätzung der Novo Nordisk-Aktie preis.

16 Experten sehen das Papier als Kauf, 7 Experten empfehlen das Halten der Novo Nordisk-Aktie, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Novo Nordisk ein Kursziel von 423,08 DKK. Dies bedeutet einen Anstieg von 106,08 DKK gegenüber dem aktuellen CPH-Kurs von 317,00 DKK.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 375,00 DKK 18,30 28.11.2025 Deutsche Bank AG 475,00 DKK 49,84 27.11.2025 Goldman Sachs Group Inc. 353,00 DKK 11,36 26.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 500,00 DKK 57,73 25.11.2025 Deutsche Bank AG 475,00 DKK 49,84 25.11.2025 DZ BANK - - 24.11.2025 Barclays Capital 375,00 DKK 18,30 24.11.2025 Goldman Sachs Group Inc. 391,00 DKK 23,34 24.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 500,00 DKK 57,73 24.11.2025 Jefferies & Company Inc. 290,00 DKK -8,52 24.11.2025 UBS AG 315,00 DKK -0,63 18.11.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 400,00 DKK 26,18 14.11.2025 UBS AG 315,00 DKK -0,63 11.11.2025 Deutsche Bank AG 475,00 DKK 49,84 11.11.2025 DZ BANK - - 10.11.2025 UBS AG 315,00 DKK -0,63 10.11.2025 Deutsche Bank AG 600,00 DKK 89,27 10.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 500,00 DKK 57,73 07.11.2025 Jefferies & Company Inc. 290,00 DKK -8,52 07.11.2025 Bernstein Research 540,00 DKK 70,35 07.11.2025 Goldman Sachs Group Inc. 391,00 DKK 23,34 06.11.2025 Deutsche Bank AG 600,00 DKK 89,27 06.11.2025 UBS AG 315,00 DKK -0,63 06.11.2025 Bernstein Research 540,00 DKK 70,35 05.11.2025 UBS AG 340,00 DKK 7,26 05.11.2025 Jefferies & Company Inc. 290,00 DKK -8,52 05.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 500,00 DKK 57,73 05.11.2025 Bernstein Research 540,00 DKK 70,35 05.11.2025

