Novo Nordisk Aktie

Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Novo Nordisk-Aktie.

Novo Nordisk
38.49 CHF 2.34%
Die Novo Nordisk-Aktie wurde im Oktober 2025 von 16 Analysten unter die Lupe genommen.

11 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der Novo Nordisk-Aktie, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 468,88 DKK für die Novo Nordisk-Aktie, was einem Anstieg von 146,18 DKK zum aktuellen CPH-Kurs in Höhe von 322,70 DKK entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG600,00 DKK85,9331.10.2025
Bernstein Research540,00 DKK67,3431.10.2025
Jefferies & Company Inc.290,00 DKK-10,1327.10.2025
UBS AG340,00 DKK5,3622.10.2025
Deutsche Bank AG600,00 DKK85,9322.10.2025
Bernstein Research540,00 DKK67,3422.10.2025
Bernstein Research540,00 DKK67,3420.10.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK54,9417.10.2025
Bernstein Research540,00 DKK67,3417.10.2025
UBS AG340,00 DKK5,3613.10.2025
Deutsche Bank AG600,00 DKK85,9310.10.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK54,9409.10.2025
UBS AG340,00 DKK5,3606.10.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK54,9406.10.2025
UBS AG340,00 DKK5,3603.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.392,00 DKK21,4801.10.2025

So performt die Novo Nordisk-Aktie nach dem Aufsichtsratsbeben
Novo Nordisk-Aktie: Führungsbeben und Metsera-Übernahmeangebot im Fokus
Wegen Gegengebots für Metsera: Pfizer verklagt Novo Nordisk

