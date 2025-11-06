Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften

Die Novo Nordisk-Aktie wurde im Oktober 2025 von 16 Analysten unter die Lupe genommen.

11 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der Novo Nordisk-Aktie, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 468,88 DKK für die Novo Nordisk-Aktie, was einem Anstieg von 146,18 DKK zum aktuellen CPH-Kurs in Höhe von 322,70 DKK entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 600,00 DKK 85,93 31.10.2025 Bernstein Research 540,00 DKK 67,34 31.10.2025 Jefferies & Company Inc. 290,00 DKK -10,13 27.10.2025 UBS AG 340,00 DKK 5,36 22.10.2025 Deutsche Bank AG 600,00 DKK 85,93 22.10.2025 Bernstein Research 540,00 DKK 67,34 22.10.2025 Bernstein Research 540,00 DKK 67,34 20.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 500,00 DKK 54,94 17.10.2025 Bernstein Research 540,00 DKK 67,34 17.10.2025 UBS AG 340,00 DKK 5,36 13.10.2025 Deutsche Bank AG 600,00 DKK 85,93 10.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 500,00 DKK 54,94 09.10.2025 UBS AG 340,00 DKK 5,36 06.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 500,00 DKK 54,94 06.10.2025 UBS AG 340,00 DKK 5,36 03.10.2025 Goldman Sachs Group Inc. 392,00 DKK 21,48 01.10.2025

Redaktion finanzen.ch