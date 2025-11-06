Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Im abgelaufenen Monat
|
06.11.2025 13:25:00
Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Novo Nordisk-Aktie.
Novo Nordisk
38.49 CHF 2.34%
Die Novo Nordisk-Aktie wurde im Oktober 2025 von 16 Analysten unter die Lupe genommen.
11 Experten sehen das Papier als Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der Novo Nordisk-Aktie, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 468,88 DKK für die Novo Nordisk-Aktie, was einem Anstieg von 146,18 DKK zum aktuellen CPH-Kurs in Höhe von 322,70 DKK entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|600,00 DKK
|85,93
|31.10.2025
|Bernstein Research
|540,00 DKK
|67,34
|31.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|290,00 DKK
|-10,13
|27.10.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|5,36
|22.10.2025
|Deutsche Bank AG
|600,00 DKK
|85,93
|22.10.2025
|Bernstein Research
|540,00 DKK
|67,34
|22.10.2025
|Bernstein Research
|540,00 DKK
|67,34
|20.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 DKK
|54,94
|17.10.2025
|Bernstein Research
|540,00 DKK
|67,34
|17.10.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|5,36
|13.10.2025
|Deutsche Bank AG
|600,00 DKK
|85,93
|10.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 DKK
|54,94
|09.10.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|5,36
|06.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 DKK
|54,94
|06.10.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|5,36
|03.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|392,00 DKK
|21,48
|01.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Novo Nordisk,JHVEPhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
13:25
|Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften (finanzen.net)
|
05.11.25
|There is only one winner in the Pfizer Novo Nordisk showdown (Financial Times)
|
05.11.25
|Novo Nordisk-Aktie in Rot: Weniger Gewinn - Umsatzplus unter den Erwartungen (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Novo Nordisk loses more ground in obesity market (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: Novo Nordisk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25