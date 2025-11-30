NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Monats-Einstufungen
|
30.11.2025 22:30:39
November 2025: Analysten sehen Potenzial bei NVIDIA-Aktie
Was Experten für die NVIDIA-Aktie in Aussicht stellen.
38 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur NVIDIA-Aktie veröffentlicht.
36 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der NVIDIA-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 253,21 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 76,21 USD zum aktuellen NAS-Kurs der NVIDIA-Aktie von 177,00 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|275,00 USD
|55,37
|26.11.2025
|Bernstein Research
|275,00 USD
|55,37
|24.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
|UBS AG
|235,00 USD
|32,77
|20.11.2025
|Deutsche Bank AG
|215,00 USD
|21,47
|20.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|250,00 USD
|41,24
|20.11.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|250,00 USD
|41,24
|20.11.2025
|Bernstein Research
|275,00 USD
|55,37
|20.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|250,00 USD
|41,24
|20.11.2025
|Bernstein Research
|225,00 USD
|27,12
|18.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|215,00 USD
|21,47
|17.11.2025
|UBS AG
|235,00 USD
|32,77
|10.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
29.11.25
|UBS bleibt bullish: KI-Rally bei NVIDIA-Aktie laut Analysten weit entfernt vom Höhepunkt (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Handel in New York: Dow Jones letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
28.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
28.11.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
28.11.25
|NVIDIA-Aktie & Co.: CFRA nennt zehn Tech-Favoriten für 2026 - KI bleibt grösster Wachstumstreiber (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen am Freitag im Plus -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende wenig bewegt. Der deutsche Leitindex legte zu. An den US-Börsen endete der Handel freundlich. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.