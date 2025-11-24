Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.11.2025 10:04:30

Novo Nordisk Buy

Novo Nordisk
36.33 CHF 0.51%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Studienmisserfolg zu Semaglutid gegen Alzheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen belassen. Zwar ändere sich dadurch nichts an seinen Gewinnerwartungen für den Pharmakonzern, ein weiterer Schlag für die Anlegerstimmung insgesamt sei es dennoch, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
475.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38.78 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
287.00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

