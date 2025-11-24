Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
36.33CHF
0.19CHF
0.51 %
12:13:23
BRXC
25.11.2025 10:04:30
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
36.33 CHF 0.51%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einem Studienmisserfolg zu Semaglutid gegen Alzheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen belassen. Zwar ändere sich dadurch nichts an seinen Gewinnerwartungen für den Pharmakonzern, ein weiterer Schlag für die Anlegerstimmung insgesamt sei es dennoch, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
