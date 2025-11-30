Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|
30.11.2025 22:30:39
November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Microsoft-Aktie
So schätzten Experten die Microsoft-Aktie im letzten Monat ein.
Im November 2025 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Microsoft-Aktie vorgenommen.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 634,17 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Microsoft auf 492,01 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|575,00 USD
|16,87
|19.11.2025
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|30,08
|19.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|675,00 USD
|37,19
|17.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|675,00 USD
|37,19
|17.11.2025
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|30,08
|04.11.2025
Redaktion finanzen.ch
|
28.11.25
|Handel in New York: Dow Jones letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Google beendet Kartellbeschwerde gegen Microsoft in der EU - Aktien uneinheitlich (Dow Jones)
|
28.11.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Börse New York: Dow Jones am Freitagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Freitagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Mittwochabend auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
