November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Microsoft-Aktie

Im November 2025 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Microsoft-Aktie vorgenommen.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 634,17 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Microsoft auf 492,01 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 575,00 USD 16,87 19.11.2025 RBC Capital Markets 640,00 USD 30,08 19.11.2025 Jefferies & Company Inc. 675,00 USD 37,19 17.11.2025 Jefferies & Company Inc. 675,00 USD 37,19 17.11.2025 RBC Capital Markets 640,00 USD 30,08 04.11.2025

Redaktion finanzen.ch