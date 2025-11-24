Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

Novo Nordisk
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Fehlschlag einer Alzheimer-Studie auf "Halten" mit einem fairen Wert von 313 dänischen Kronen belassen. Für Analyst Elmar Kraus reiht sich das negative Ergebnis zwar in eine Serie von Pipeline-Rückschlägen der jüngsten Zeit ein. Im Gegensatz zu anderen Studien von Novo sei das Ganze hier jedoch nicht an hohen oder überzogenen Erwartungen gescheitert. Denn die Dänen hätten zuvor selbst zuvor eingeräumt, dass die Erfolgschancen eher gering seien und man sich wegen des hohen medizinischen Bedarfs und der anekdotischen Hinweise auf eine mögliche Wirksamkeit aber dazu verpflichtet gesehen hätte, die Studie durchzuführen, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Halten
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
Rating jetzt:
Rating update:
Analyst Name::
