Novo Nordisk Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 391 auf 353 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley schraubte seine 2026er Wachstums- und Ergebnisschätzungen für den Pharmakonzern deutlich zurück. Er sieht aber ein gewisses Überraschungspotenzial für die Absatzvolumina im Markt für Abnehmpräparate: Wegovy und CagriSema könnten sich in verschiedenen Verabreichungsformen besser geschlagen haben als der Markt aktuell erwarte. Die Anleger dürften allerdings entsprechende Signale in den Verschreibungszahlen abwarten./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
353.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.69 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
300.00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-