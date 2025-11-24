Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 391 auf 353 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley schraubte seine 2026er Wachstums- und Ergebnisschätzungen für den Pharmakonzern deutlich zurück. Er sieht aber ein gewisses Überraschungspotenzial für die Absatzvolumina im Markt für Abnehmpräparate: Wegovy und CagriSema könnten sich in verschiedenen Verabreichungsformen besser geschlagen haben als der Markt aktuell erwarte. Die Anleger dürften allerdings entsprechende Signale in den Verschreibungszahlen abwarten./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

