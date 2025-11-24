Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.11.2025 14:10:19

Novo Nordisk Equal Weight

Novo Nordisk
35.93 CHF -5.83%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg einer Alzheimer-Studie mit einem Kursziel von 375 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analystin Yihan Li hob am Montagmittag die geringen Erwartungen an die Studie hervor. In ihrem Bewertungsmodell hatte sie den Wirkstoff in dieser Indikation gar nicht eingepreist. Auch im Konsens sei nur ein geringer Beitrag enthalten. Nun könnten sich die Anleger ganz auf eine Trendwende bei den Abnehmmitteln konzentrieren, so Li./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
375.00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
37.19 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
304.65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Yihan Li 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:10 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:10 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
14:09 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:09 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen
