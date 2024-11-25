Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg einer Alzheimer-Studie mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Die Hoffnungen auf einen Erfolg von Rybelsus seien zwar nicht allzu hoch gewesen, kommentierte Michael Leuchten am Montagmittag. Der Misserfolg nehme aber den Optimisten ein mögliches Argument, am Ball zu bleiben. Die Umsatzaussichten bis 2027 würden heftig debattiert, es drohten nun weiter sinkende Bewertungen./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
290.00 DKK
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
37.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
304.65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
