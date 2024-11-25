Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’666 0.3%  SPI 17’390 0.3%  Dow 46’281 0.1%  DAX 23’243 0.7%  Euro 0.9318 0.1%  EStoxx50 5’527 0.2%  Gold 4’081 0.4%  Bitcoin 69’652 -0.8%  Dollar 0.8075 -0.1%  Öl 62.6 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292
Top News
Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien
Siemens Energy-Aktie zwischen Rückkauf-Boom und Bewertungswarnung - Chance oder Gefahr?
Alphabet-Aktie im Fokus: KI-Boom, Buffett-Einstieg und starke Quartalszahlen treiben Kurs
Suche...
Plus500 Depot

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

34.63
CHF
-3.53
CHF
-9.24 %
15:02:48
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.11.2025 14:09:18

Novo Nordisk Underperform

Novo Nordisk
34.63 CHF -9.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg einer Alzheimer-Studie mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Die Hoffnungen auf einen Erfolg von Rybelsus seien zwar nicht allzu hoch gewesen, kommentierte Michael Leuchten am Montagmittag. Der Misserfolg nehme aber den Optimisten ein mögliches Argument, am Ball zu bleiben. Die Umsatzaussichten bis 2027 würden heftig debattiert, es drohten nun weiter sinkende Bewertungen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:03 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
290.00 DKK
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
37.26 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
304.65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:09 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:09 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
14.11.25 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen