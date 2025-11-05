Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
05.11.2025 09:51:09
Novo Nordisk Underperform
Novo Nordisk
40.26 CHF 2.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Umsatz und Gewinn des Pharmakonzerns hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Die Jahresziele seien an das untere Ende der Spanne konkretisiert worden. Für den Umsatzkonsens sieht Leuchten leichten Korrekturbedarf./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
290.00 DKK
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
43.00 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
315.20 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
