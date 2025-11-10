Novo Nordisk 37.57 CHF 1.84% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 315 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Dänen hätten auf dem wichtigen US-Markt im Wochenvergleich zuletzt bei den Verschreibungszahlen für GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduzierung etwas stärker zugelegt als der US-Kontrahent Eli Lilly, schrieb Matthew Weston am Montag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.