Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
37.57CHF
0.68CHF
1.84 %
13:11:55
BRXC
11.11.2025 11:26:22
Novo Nordisk Neutral
Novo Nordisk
37.57 CHF 1.84%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 315 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Dänen hätten auf dem wichtigen US-Markt im Wochenvergleich zuletzt bei den Verschreibungszahlen für GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduzierung etwas stärker zugelegt als der US-Kontrahent Eli Lilly, schrieb Matthew Weston am Montag./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
315.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
40.46 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
294.70 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse