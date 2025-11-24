Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
35.93CHF
-2.23CHF
-5.83 %
16:36:01
BRXC
24.11.2025 14:10:48
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
35.93 CHF -5.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 391 dänischen Kronen belassen. Der Misserfolg der Alzheimer-Studie mit Rybelsus sei enttäuschend, aber nicht wirklich bedeutend, schrieb James Quigley am Montagmittag. Die Sorgen um das Wachstum der Dänen 2026 dürften eigentlich bereits eingepreist sein./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
391.00 DKK
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
37.19 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
304.65 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Quigley
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|35.93
|-5.83%
