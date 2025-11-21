Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Schwere Zeiten 21.11.2025 10:21:00

Novo-Nordisk-Aktie unter Druck: Preissenkungen, gesenkte Prognose und auffällige Insider-Transaktionen

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk kämpft mit zunehmendem Wettbewerbsdruck: Umsatzprognose, Preise für Schlüsselmedikamente und Insider-Käufe sorgen für Turbulenzen.

• Prognose für 2025 deutlich reduziert - Wachstumserwartungen gedämpft
• Preise von Wegovy und Ozempic gesenkt, um Preisdruck entgegenzuwirken br> • Spekulationen über Vertrauen und langfristige Strategie

Strategische Prognosekorrektur bei Novo Nordisk

Novo Nordisk hat seine Finanzziele für 2025 nach unten korrigiert. Das Unternehmens-Management erwartet nun nur noch ein Umsatzwachstum von 8 bis 11 Prozent, während die Gewinne lediglich um 4 bis 7 Prozent steigen sollen. Auch das erwartete operative Ergebnis wurde gesenkt, da die Nachfrage für Wegovy und Ozempic langsamer wächst als angenommen.

Preisdruck zwingt zum Umdenken

Um auf eine stagnierende Verkaufsdynamik zu reagieren, senkt Novo über den Direktvertrieb selektiv die Preise für Wegovy und andere GLP-1-Wirkstoffe. Dieser Schritt soll helfen, den Absatz anzukurbeln, wirkt sich aber auch negativ auf die Margen aus. Gleichzeitig signalisiert die Preisanpassung die zunehmende Konkurrenz - insbesondere durch Nachahmer und generische GLP-1-Präparate.

Insider-Kauf als Ambivalenz-Signal

Während die Prognose sinkt und der Margendruck wächst, hat Vorstandsmitglied Stephan Engels eine überraschende Insider-Kaufaktion gestartet: Er erwarb kürzlich Novo-Aktien in unbekannter Menge. Manche Marktbeobachter interpretieren dies als Ausdruck von Vertrauen in die langfristige Strategie, andere warnen: Es könnte auch ein Versuch sein, kursseitige Unsicherheit zu dämpfen.

Novo Nordisk-Aktie unter Druck

Für Investoren stellt sich jetzt die Frage: Ist Novo Nordisk weiterhin ein Wachstumswert mit Potenzial oder droht ein langfristiger Abwärtstrend? Die Preiskompensation könnte kurzfristig zusätzliche Käufer anziehen, doch die Margen bleiben unter Druck.

Vor diesem Hintergrund steht das Papier am Freitag erneut auf den Verkaufszetteln: In Dänemark geht es zeitweise um 2,32 Prozent nach unten auf 306,85 Kronen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

