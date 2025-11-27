Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.11.2025 13:12:22

Novo Nordisk Equal Weight

Novo Nordisk
39.72 CHF 2.38%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 375 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Neuverschreibungen von Ozempic und Rybelsus hätten in der Berichtswoche über dem Schnitt der Diabetes-Mittel gelegen, schrieb Yihan Li am Freitag nach Auswertung aktueller Zahlen. Als Abnehmmittel Wegovy sei der GLP-1-Wirkstoff Semaglutid noch stärker verschrieben worden./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
375.00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
42.79 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
310.90 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Yihan Li 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

