28.11.2025 13:12:22
Novo Nordisk Equal Weight
Novo Nordisk
39.72 CHF 2.38%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 375 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Neuverschreibungen von Ozempic und Rybelsus hätten in der Berichtswoche über dem Schnitt der Diabetes-Mittel gelegen, schrieb Yihan Li am Freitag nach Auswertung aktueller Zahlen. Als Abnehmmittel Wegovy sei der GLP-1-Wirkstoff Semaglutid noch stärker verschrieben worden./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
375.00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
42.79 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
310.90 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Yihan Li
KGV*:
-
