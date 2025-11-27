Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
38.47CHF
-1.04CHF
-2.62 %
10:11:27
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.11.2025 08:42:14
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
38.47 CHF -2.62%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 475 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Phase-2-Studie zu Amycretin gegen Diabetes sei zwar nicht die wichtigste Datenveröffentlichung, auf die er warte, aber dennoch bedeutend genug, um das Potenzial von Amycretin "abzurunden", schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
475.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
314.20 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
24.11.25
|Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Novo Nordisk shares slump after drug failure in Alzheimer’s trial (Financial Times)
|
21.11.25
|Novo-Nordisk-Aktie unter Druck: Preissenkungen, gesenkte Prognose und auffällige Insider-Transaktionen (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Novo Nordisk-Aktie im Spannungsfeld zwischen Prognosesenkungen, Insidergeschäften und Preisanpassungen (finanzen.ch)
|
10.11.25