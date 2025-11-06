Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 -0.5%  SPI 16’989 -0.6%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’734 -1.3%  Euro 0.9317 0.0%  EStoxx50 5’611 -1.0%  Gold 4’006 0.7%  Bitcoin 82’195 0.6%  Dollar 0.8079 0.1%  Öl 64.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Georg Fischer116915100Swiss Life1485278
Top News
UBS sieht Handlungsbedarf: Klare Regeln für Bitcoin, Ethereum & Co. nötig
Goldpreis: Auf Tuchfühlung mit Marke von 4'000 Dollar
Multi-Asset-ETFs im Blick: Wie lohnenswert ist das Konstrukt für Anleger?
HENSOLDT-Aktie mit Plus: Rüstungsriese erzielt nach neun Monaten nur etwas bessere Rendite - So reagieren Rheinmetall und RENK
Apple-Aktie im Fokus: KI-Server-Produktion in Texas nimmt Fahrt auf
Suche...

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

38.27
CHF
0.65
CHF
1.74 %
06.11.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 07:44:10

Novo Nordisk Underperform

Novo Nordisk
38.26 CHF 1.74%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach der Einigung mit der US-Regierung auf niedrigere Preise für GLP-1-Medikamente im Gegenzug für die Aufnahme der Mittel in das Medicare Part D-Programm mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. An der Börse könnte nun erst einmal mit begrenztem Wachstum 2026 gerechnet werden, schrieb Michael Leuchten am Donnerstagabend. Die Medicare-Abdeckung könnte aber eine Milliardenchance sein für die Branche./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:07 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Underperform
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
290.00 DKK
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
40.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
306.95 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse