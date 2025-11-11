Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nach iPhone Air-Aufschub: Apple-Aktie dennoch in Grün

Apple verschiebt Berichten zufolge den Release der nächste iPhone-Air-Version. Das steckt hinter der Entscheidung.

• Apple verschiebt offenbar iPhone Air-Release
• Ursprünglich Veröffentlichung im Herbst 2026 geplant
• Nachfrage schwächer als erwartet

Apple verschiebt offenbar die geplante Veröffentlichung der nächsten Version des iPhone Air, wie Reuters unter Berufung auf Quellen von The Information berichtet. Hintergrund seien schwache Verkaufszahlen. Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, würden berichten, dass Apple die Pläne für den ursprünglich für Herbst 2026 geplanten Release nun überarbeite.

Schwache Verkaufszahlen bremsen wohl Apples Pläne

Das iPhone Air wurde 2025 als dünnere und leichtere Alternative innerhalb des iPhone-Portfolios eingeführt. Aufgrund des schlanken Designs mussten Kunden Abstriche bei Akkugrösse und Kamerafunktionen in Kauf nehmen. Analysten bewerten die Nachfrage nach dem Modell daher als geringer als ursprünglich erwartet.

Im Oktober 2025 kündigte Apple bereits an, das iPhone Air in China zur Vorbestellung bereitzustellen, nachdem die eSIM-Dienste von den lokalen Telekommunikationsanbietern genehmigt wurden. Das Modell wird in China ohne physischen SIM-Kartensteckplatz verkauft und unterstützt ausschliesslich eSIM-Konnektivität, was den Trend zu digitalen SIM-Lösungen unterstreicht. Apple selbst äusserte sich bislang nicht zu den Verschiebungen.

So reagiert die Apple-Aktie

Anleger sehen die wahrscheinliche Verschiebung bisher gelassen: Am Montag legte die Aktie an der NASDAQ letztlich um 0,45 Prozent auf 269,43 US-Dollar zu. Im Dienstagshandel geht es dann zeitweise um 2,17 Prozent auf 275,27 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Marek Szandurski / Shutterstock.com