Analysten überzeugt 11.11.2025 09:41:41

Munich Re-Aktie trotzdem tiefer: Versicherungsgesellschaft überzeugt Anleger mit starkem 3. Quartal

Munich Re-Aktie trotzdem tiefer: Versicherungsgesellschaft überzeugt Anleger mit starkem 3. Quartal

Die Munich Re hat im dritten Quartal von einer deutlich geringeren Belastung aus Grossschäden als im Vorjahr und einem starken Ergebnis beim Erstversicherer Ergo profitiert.

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos
10.60 EUR -6.19%
Kaufen Verkaufen
Der Rückversicherer bestätigte sein Gewinnziel für das Gesamtjahr, wird beim Umsatz aber erneut vorsichtiger.

Im dritten Quartal verzeichnete die Munich Re einen Gewinn von knapp 2 Milliarden Euro nach 907 Millionen im Vorjahreszeitraum, als hohe Belastungen für Naturkatastrophen angefallen waren. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichen Konsens mit 1,93 Milliarden Euro gerechnet.

Die Munich Re rechnet für 2025 weiterhin mit einem Nettogewinn von rund 6 Milliarden Euro nach 5,7 Milliarden im Vorjahr. Nach neun Monaten hat der Konzern 5,18 Milliarden Euro verdient. Der Analystenkonsens von Visible Alpha stand zuletzt bei 6,5 Milliarden für 2025.

Den Versicherungsumsatz sieht der Konzern nun bei rund 61 Milliarden Euro und damit in etwa auf Vorjahresniveau. Die Munich Re hatte die Prognose jüngst erst auf 62 Milliarden gesenkt.

Bei der Schaden-Kosten-Quote in Schaden-Rückversicherung wird die Munich Re unterdessen zuversichtlicher. Die Quote, die Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis setzt, wird nun bei 74 statt 79 Prozent gesehen.

Die Munich Re-Aktie verliert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,76 Prozent auf 534,80 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

