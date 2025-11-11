Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursschwankungen 11.11.2025 03:36:32

Amazon-Aktie im Blick: Das lehrt die Vergangenheit über den Black Friday

Amazon-Aktie im Blick: Das lehrt die Vergangenheit über den Black Friday

Der Black Friday steht vor der Tür und er ist längst mehr als nur ein Shopping-Event. Besonders die Aktien grosser Einzelhändler wie Amazon können kurzfristig auf die Umsatzspitzen reagieren.

• Black Friday steigert kurzfristig Umsatz und Börsenkurse
• Historische Daten zeigen oft ein umgekehrtes Muster
• Saisonale Effekte beeinflussen nicht nur Einzelhändler

Amazon und der Black Friday: kurzfristiger Kursschub

Analysen zeigen laut dem Vermögensverwalter GSB, dass die Aktienkurse grosser Einzelhändler wie Amazon rund um den Black Friday und den Cyber Monday oft anziehen. In den letzten Jahren meldete Amazon Rekordumsätze in der Black-Friday-Woche. Solche Meldungen wirken sich positiv auf die Anlegerstimmung aus und können den Kurs kurzfristig nach oben treiben.

Keine Garantie für langfristige Gewinne

Trotz der temporären Kursgewinne ist der Einfluss auf das Gesamtjahr begrenzt. Analysen des S&P Retail Select Index seit 1999 zeigen laut einer Untersuchung von GSB, dass ein Kursanstieg während des Black Fridays oft in einer schwächeren Performance für den Rest des vierten Quartals mündet und umgekehrt. Die Erklärung: Anleger neigen zu Überreaktionen. Erwartete Festtagsumsätze schaffen Hoffnung, die sich nicht immer erfüllt.

Saisonalität am Aktienmarkt

Neben dem Black Friday gibt es laut Goldesel weitere saisonale Effekte: Weniger aktive Händler während der Sommerferien oder ein erhöhtes Handelsvolumen zum Jahresende können Volatilität erzeugen. Zudem spiegeln Kursbewegungen oft Erwartungen wider: Ein Kurs steigt, weil Anleger bereit sind, mehr zu zahlen - unabhängig von tatsächlichen Umsatzzahlen.

Tipps für Anleger

Für langfristige Investoren in Amazon oder andere Retailer sind kurzfristige Schwankungen rund um den Black Friday kaum entscheidend. Das Event im November kann die Börsen kurzfristig in Bewegung bringen, aber für den langfristigen Investmenterfolg bleibt Geduld der entscheidende Faktor. Wer sich auf sein Ziel fokussiert und das Portfolio entsprechend breit aufstellt, kann die Feiertage entspannt geniessen, ohne jeden Kurssprung verfolgen zu müssen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Amazon-Aktie profitiert nur zeitweise von Milliarden-Deal mit OpenAI - Analysten heben den Daumen
Amazon-Aktie: Neuer Name für den Fire TV Stick und weitere Anpassungen
So geht es für die Amazon-Aktie weiter: Rekordquartal und OpenAI-Deal bleiben im Fokus

Redaktion finanzen.ch
