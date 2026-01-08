TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
08.01.2026 18:27:36
Marineschiffbauer TKMS greift nach Kieler Werft GYNK
KIEL (awp international) - Der Marineschiffbauer TKMS ist an einer Übernahme der Kieler Werft German Naval Yards (GNYK) interessiert. TKMS habe ein nicht bindendes Angebot abgegeben, sagte ein Unternehmenssprecher der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Donnerstag. Über mögliche finanzielle Details wurde nichts bekannt. "Die Gespräche zwischen unseren beiden Unternehmen werden weiterhin ergebnisoffen geführt", so der Sprecher.
German Naval Yards ist spezialisiert auf die Planung und den Bau grosser Marineschiffe wie Fregatten, Korvetten und Offshore Patrol Vessels und ist Teil der europäischen Schiffbaugruppe CMN Naval.
TKMS war im Oktober an die Börse gegangen und gehört zum Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp./nas
