Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 49’337 0.7%  DAX 25’127 0.0%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’463 0.2%  Bitcoin 72’819 0.0%  Dollar 0.7996 0.3%  Öl 61.4 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Sunrise-Aktie: Abbau von bis zu 190 Stellen geplant
Lufthansa-Aktie: Tochter Swiss steicht dutzende Flüge wegen Unwetter
MTU-Aktie leichter: Mittel zur Ablösung nächstjähriger Anleihe gesichert
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Suche...

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.01.2026 18:27:36

Marineschiffbauer TKMS greift nach Kieler Werft GYNK

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
77.00 CHF 8.06%
Kaufen Verkaufen

KIEL (awp international) - Der Marineschiffbauer TKMS ist an einer Übernahme der Kieler Werft German Naval Yards (GNYK) interessiert. TKMS habe ein nicht bindendes Angebot abgegeben, sagte ein Unternehmenssprecher der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Donnerstag. Über mögliche finanzielle Details wurde nichts bekannt. "Die Gespräche zwischen unseren beiden Unternehmen werden weiterhin ergebnisoffen geführt", so der Sprecher.

German Naval Yards ist spezialisiert auf die Planung und den Bau grosser Marineschiffe wie Fregatten, Korvetten und Offshore Patrol Vessels und ist Teil der europäischen Schiffbaugruppe CMN Naval.

TKMS war im Oktober an die Börse gegangen und gehört zum Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp./nas