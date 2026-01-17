|Wochenperformance
|
17.01.2026 01:32:00
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Mini-Futures auf SMI
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com
Anzeige
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerRuhiger Wochenausklang: US-Börsen letztlich mit Mini-Minus -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.