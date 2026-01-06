TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TKMS von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 74 auf 67 Euro gesenkt. Zwar seien europäische Rüstungsaktien insgesamt stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl dürften die Kursentwicklungen in den kommenden Monaten eher heterogen ausfallen. Der Experte zieht "lokale Champions" in großen Märkten und Unternehmen mit besonders starken Produktangeboten vor. Rheinmetall ist in diesem Umfeld sein Favorit, auch weil der Kursrückgang gegen Ende 2025 eine attraktive Möglichkeit eröffne. Thales stufte der Analyst auf "Outperform" hoch, bei Leonardo bleibt er auf "Outperform". Die Aktien des Marineschiffbauers TKMS stufte Rabier auf "Market-Perform" hoch, da sie nach dem Rücksetzer mittlerweile fairer bewertet erschienen. BAE Systems und Dassault Aviation stufte er hingegen auf "Market-Perform" herunter./mis/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
67.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
71.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.69%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
73.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.78%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
05.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Analysten sehen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie schwarz (finanzen.net)
|
29.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|09:03
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|09:03
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|09:03
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
