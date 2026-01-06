Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’236 -0.1%  SPI 18’224 -0.1%  Dow 48’977 1.2%  DAX 24’877 0.0%  Euro 0.9284 0.0%  EStoxx50 5’911 -0.2%  Gold 4’456 0.2%  Bitcoin 73’947 -0.6%  Dollar 0.7924 0.1%  Öl 61.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Bitcoin-Ausblick 2026: Aus diesen Gründen könnte der nächste Zyklus Kryptowährungsanleger überraschen
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag
Rheinmetall-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein
Bernstein Research gibt MTU Aero Engines-Aktie Outperform
Analyse: Bernstein Research bewertet Airbus SE-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Suche...
eToro entdecken

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

68.78
CHF
2.56
CHF
3.86 %
10:19:22
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.01.2026 09:03:49

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
68.78 CHF 3.86%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TKMS von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 74 auf 67 Euro gesenkt. Zwar seien europäische Rüstungsaktien insgesamt stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl dürften die Kursentwicklungen in den kommenden Monaten eher heterogen ausfallen. Der Experte zieht "lokale Champions" in großen Märkten und Unternehmen mit besonders starken Produktangeboten vor. Rheinmetall ist in diesem Umfeld sein Favorit, auch weil der Kursrückgang gegen Ende 2025 eine attraktive Möglichkeit eröffne. Thales stufte der Analyst auf "Outperform" hoch, bei Leonardo bleibt er auf "Outperform". Die Aktien des Marineschiffbauers TKMS stufte Rabier auf "Market-Perform" hoch, da sie nach dem Rücksetzer mittlerweile fairer bewertet erschienen. BAE Systems und Dassault Aviation stufte er hingegen auf "Market-Perform" herunter./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
71.80 € 		Abst. Kursziel*:
-6.69%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
73.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.78%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:03 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
15.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
08.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen