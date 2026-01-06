NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TKMS von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 74 auf 67 Euro gesenkt. Zwar seien europäische Rüstungsaktien insgesamt stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl dürften die Kursentwicklungen in den kommenden Monaten eher heterogen ausfallen. Der Experte zieht "lokale Champions" in großen Märkten und Unternehmen mit besonders starken Produktangeboten vor. Rheinmetall ist in diesem Umfeld sein Favorit, auch weil der Kursrückgang gegen Ende 2025 eine attraktive Möglichkeit eröffne. Thales stufte der Analyst auf "Outperform" hoch, bei Leonardo bleibt er auf "Outperform". Die Aktien des Marineschiffbauers TKMS stufte Rabier auf "Market-Perform" hoch, da sie nach dem Rücksetzer mittlerweile fairer bewertet erschienen. BAE Systems und Dassault Aviation stufte er hingegen auf "Market-Perform" herunter./mis/ajx;