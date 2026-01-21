Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wichtiger Markt im Blick 21.01.2026 15:38:00

China-Reise von Huang: Belebt NVIDIA den KI-Chip-Markt? - Aktie im Fokus

NVIDIA-CEO Jensen Huang plant Presseangaben zufolge eine Reise nach China. Das Ziel: Den entscheidenden Markt für KI-Chips wieder zu öffnen.

• Jensen Huang plant China-Reise Ende Januar
• KI-Chips stehen im Zentrum geopolitischer Spannungen
• Markt hofft auf Bewegung im China-Geschäft

Wie Bloomberg berichtet, steht für den Chef des KI-Giganten NVIDIA in Kürze ein wichtiger Termin an. Die NVIDIA-Aktie reagiert mit Aufschlägen auf die Meldung, im NASDAQ-Handel geht es zeitweise um 0,66 Prozent auf 179,10 US-Dollar nach oben.

Traditioneller Besuch vor dem Jahreswechsel

Dem Bericht zufolge wird NVIDIA-CEO Jensen Huang im Vordfeld der chinesischen Lunar-New-Year-Feierlichkeiten Firmenveranstaltungen besuchen und Peking ansteuern. Ob es dabei zu Treffen mit hochrangigen chinesischen Beamten kommen wird, sei allerdings noch unklar. Der Reiseplan könne je nach bestätigten Terminen angepasst werden, unterstreicht Bloomberg unter Berufung auf Eingeweihte. Solche Fahrten sind für Huang jährlich üblich, gewinnen aber durch aktuelle Handelsspannungen strategische Brisanz.

US-Lockerungen prallen an chinesische Hürden

Die Trump-Regierung erlaubte kürzlich den Verkauf des H200-KI-Chips - NVIDIAs leistungsstärkstes Modell für China - doch chinesische Zollbehörden blockierten Importe ab dem 14. Januar. Peking stuft die sechs Jahre alte Technik als veraltet ein und fördert einheimische Alternativen wie Huawei-Chips, um Abhängigkeiten zu mindern. Militär, Staatsbetriebe und sensible Infrastruktur bleiben von NVIDIA-Produkten ausgeschlossen.

Geopolitische Spannungen bremsen NVIDIA aus

Exportbeschränkungen seit der Biden-Ära und Trumps restriktive Zollpolitik insbesondere im Halbleiter-Segmet erschweren NVIDIAs China-Strategie, trotz früherer Lockerungen Ende 2025. Kritiker in Washington warnen vor einem KI-Wettrüsten, während China auf Selbstversorgung setzt - Huangs Trip könnte allerdings zumindest die Verhandlungen für begrenzte H200-Zulassungen in zivilen Bereichen vorantreiben.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

DroneShield-Aktie sackt dennoch ab: Neue Software-Updates versprechen Systemverbesserungen

Bildquelle: gguy / Shutterstock.com

