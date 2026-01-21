Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick: Intel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
DroneShield-Aktie sackt dennoch ab: Neue Software-Updates versprechen Systemverbesserungen
Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
Urlaub finanzieren mit ETFs - sinnvoll oder riskant?
Geändert am: 21.01.2026 08:06:46

Zollsorgen halten an: SMI und DAX tiefer erwartet -- Märkte in Fernost uneinheitlich

Der deutsche sowie der heimische Aktienmarkt dürften zur Wochenmitte erneut im Minus starten. Am Mittwoch weisen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich auch zur Wochenmitte abwärts bewegen.

Der SMI verliert vorbörslich zeitweise.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI dürften der Tendenz des Leitindex folgen.

Nach den Verlusten an den beiden Vortagen zeichnet sich auch zur Wochenmitte keine Erholung ab. Die erneut aufgekommene Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump richtet den Blick der Anleger auf dessen Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Bereits im Vorfeld seiner Reise nach Davos, die sich wegen eines technischen Problems an Bord der Air Force One verzögert hatte, hatte Trump mit Aussagen zu Grönland, möglichen Zöllen und dem Gazastreifen für Unruhe in Europa gesorgt. Beobachter rechnen damit, dass er den Druck auf die europäischen Partner weiter erhöhen wird, um Grönland näher an die USA zu bringen. Trump stellte dazu Gespräche in Aussicht und zeigte sich zuversichtlich, eine Einigung erzielen zu können, blieb jedoch Details schuldig.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden am Mittwoch erneut Verluste erwartet.

Der DAX gibt vorbörslich zeitweise leicht ab.

Nach den deutlichen Verlusten an den beiden Vortagen deutet sich am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Fortsetzung der Schwäche an. Angesichts erneut zunehmender Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump richten sich die Blicke der Anleger auf dessen Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Bereits im Vorfeld seiner Davos-Reise, die sich wegen eines technischen Defekts an Bord der Air Force One verzögert hatte, sorgte Trump mit Äusserungen zu Grönland, Zöllen und dem Gazastreifen für erhebliche Unruhe in Europa. Beobachter rechnen damit, dass er den Druck auf die Europäer weiter erhöhen wird, um Grönland unter US-Kontrolle zu bringen. Trump stellte zahlreiche Gespräche über die Zukunft der zu Dänemark gehörenden Insel in Aussicht und zeigte sich zuversichtlich, eine Einigung erzielen zu können, ohne jedoch konkrete Details zu nennen.

An den Finanzmärkten wird jedoch nicht mit beschwichtigenden Tönen gerechnet. Bereits zu Wochenbeginn hatte die Ankündigung möglicher Strafzölle gegen Deutschland und sieben weitere europäische Länder für Verunsicherung gesorgt. Diese hatte Trump als Reaktion auf die Solidaritätsbekundungen europäischer Nato-Staaten gegenüber Dänemark und Grönland ausgesprochen - für den Fall, dass diese in der Grönland-Frage nicht nachgeben.

WALL STREET

Die US-Börsen haben die verkürzte Handelswoche tief auf rotem Terrain begonnen.

Der Dow Jones verlor zur Startglocke bereits klar und rutschte anschliessend noch stärker ab. Er beendete den Handel 1,76 Prozent tiefer bei 48'488,77 Punkten.
Der NASDAQ Composite machte zur Eröffnung ebenfalls Verluste und tendierte auch weiterhin tief im Minus. Er schloss den Tag 2,39 Prozent schwächer bei 22'954,32 Einheiten ab.
Für den S&P 500 ging es zum Beginn der Sitzung deutlich abwärts. Auch im weiteren Verlauf ging es weiter runter. Schlussendlich wurden Verluste in Höher von 2,06 Prozent bei 6'796,93 Stellen verzeichnet.

An der Wall Street liessen sich am Dienstag deutliche Kursverluste beobachten. Nach dem feiertagsbedingten Handelspause am Montag reagierten die US-Anleger nun auf die Eskalation im Streit um Grönland. Präsident Donald Trump hatte am Wochenende erneut Anspruch auf die zu Dänemark gehörende Insel erhoben und europäischen NATO-Staaten Strafzölle angedroht, die Dänemark militärisch unterstützen. Die Europäische Union kündigte daraufhin entschiedene Gegenmassnahmen an.

Im Mittelpunkt des Interesses stand nun das Weltwirtschaftsforum in Davos. Während EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die geplanten US-Strafzölle am Dienstag als "Fehler" bezeichnete und die Souveränität Grönlands verteidigte, wird am Mittwoch die Rede von Präsident Trump erwartet.

Anders als erwartet stellte sich im Handelsverlauf noch heraus, dass es an diesem Dienstag doch noch keine Entscheidung über die Rechtmässigkeit schon geltender US-Zölle durch den Obersten Gerichtshof geben wird.

Im Fokus der Anleger stand zudem die Netflix-Bilanz, die nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurde.

ASIEN

An den Börsen in Fernost sind am Mittwoch verschiedene Vorzeichen zu sehen.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,40 Prozent auf 52'777,52 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,26 Prozent höher bei 4'124,41 Einheiten.

Abwärts geht es unterdessen in Hongkong: Der Hang Seng präsentiert sich stellenweise mit einem Minus von 0,09 Prozent auf 26'464,37 Stellen.

Die Blicke sind vor allem auf die Entwicklungen um Grönland gerichtet. US-Präsident Donald Trump will sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit europäischen Politikern treffen. Der Markt hofft auf eine einvernehmliche Lösung. Daneben steht weiter Japan im Fokus, wo es am Vortag mit der Sorge um übermässig aggressive fiskalische Massnahmen zu Turbulenzen am Anleihemarkt mit einem starken Ausverkauf von japanischen Staatsanleihen gekommen war. Im Zuge dessen war die Rendite zehnjähriger Papiere auf den höchsten Stand seit 27 Jahren geklettert. Die Finanzministerin des Landes ist jedoch zuversichtlich, dass die Situation nicht ausser Kontrolle geraten wird.

"Japans Plan für die Emission von Staatsanleihen ist sorgfältig ausgearbeitet", so Satsuki Katayama in einem Bloomberg-Interview am Rande des Weltwirtschaftsforums. "Ich glaube, das japanische Finanzministerium ist vielleicht die aufmerksamste Behörde der Welt, wenn es darum geht, einen detaillierten und sorgfältigen Dialog mit den Marktteilnehmern zu führen." Sie ergänzte, das Ministerium habe die notwendigen Massnahmen ergriffen, um die Marktstabilität zu sichern. Sie sei zuversichtlich, dass der Markt in der Lage sei, das Angebot an Staatsanleihen aufzunehmen. Aktuell fällt die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen um 9 Basispunkte auf 2,29 Prozent.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’685.02 19.82 UFLBSU
Short 13’988.18 13.62 BI7SCU
Short 14’496.89 8.91 S8MBFU
SMI-Kurs: 13’169.96 20.01.2026 17:31:15
Long 12’612.12 19.97 SO0BYU
Long 12’305.36 13.69 S6EBMU
Long 11’769.92 8.85 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
21.01.26 Aanchal Ispat Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
21.01.26 ABC Gas (International) Ltd / Quartalszahlen
21.01.26 Acuity Brands Inc. / Generalversammlung
21.01.26 Ally Financial Inc / Quartalszahlen
21.01.26 Anan Investment Holding PJSC Registered Shs / Generalversammlung
21.01.26 Andhra Cements Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
21.01.26 Australian Foundation Investment Company Ltd. / Quartalszahlen
21.01.26 Avanza Bank Holding AB Registered Shs / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
21.01.26 Einzelhandelspreisindex (Monat)
21.01.26 Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
21.01.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
21.01.26 Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr)
21.01.26 Einzelhandelspreisindex (Jahr)
21.01.26 Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr)
21.01.26 Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
21.01.26 Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Monat)
21.01.26 Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr)
21.01.26 Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat)
21.01.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
21.01.26 ECB's President Lagarde speech
21.01.26 Weltwirtschaftsforum - Davos
21.01.26 Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung
21.01.26 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
21.01.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
21.01.26 EZB-Mitglied Escrivá spricht
21.01.26 FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr)
21.01.26 Arbeitslosenquote
21.01.26 EZB-Mitglied Villeroy spricht
21.01.26 DCLG Immobilienpreisindex (Jahr)
21.01.26 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
21.01.26 M3-Geldmenge
21.01.26 Einzelhandelsumsatz (im Monatsvergleich)
21.01.26 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
21.01.26 MBA Hypothekenanträge
21.01.26 SARB Zinssatzentscheidung
21.01.26 Rohstoffpreisindex
21.01.26 Industrieproduktpreise (Monat)
21.01.26 US-Präsident Donald Trump spricht
21.01.26 Redbook Index (Jahr)
21.01.26 M2 Geldmenge
21.01.26 Schwebende Hausverkäufe (Jahr)
21.01.26 Schwebende Hausverkäufe (Monat)
21.01.26 Konstruktionsausgaben (Monat)
21.01.26 Konstruktionsausgaben (Monat)
21.01.26 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
21.01.26 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
21.01.26 Auktion 20-jähriger Anleihen
21.01.26 EZB-Mitglied Nagel spricht
21.01.26 Ankünfte von Besuchern
21.01.26 Kreditkartenumsätze (Jahr)
21.01.26 Kreditkartenumsätze (Monat)

