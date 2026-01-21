BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
|
21.01.2026 15:45:00
BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Die US-Arzneimittelbehörde FDA beschleunigt die Prüfung von BioNTechs mRNA-Therapie BNT113 gegen HPV-bedingte Kopf-Hals-Tumore. So reagieren Anleger.
• Fokus auf HPV16-positive Kopf-Hals-Tumoren
• Aktie reagiert nur verhalten
BioNTech hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine sogenannte "Fast-Track"-Kennzeichnung für sein neues Medikament BNT113 erhalten, wie das Biotechnologieunternehmen in einer Pressemitteilung erklärt. Das bedeutet, dass die Prüfung und Zulassung des Mittels beschleunigt werden, weil es gegen eine schwere Krankheit eingesetzt werden soll: Es geht um Kopf-Hals-Tumore, die durch das HPV16-Virus verursacht werden.
Beschleunigter Weg für innovative Immuntherapie
Das Mittel ist eine mRNA-Therapie, die das Immunsystem gezielt gegen den Tumor aktivieren soll. In aktuellen Studien wird es zusammen mit einem bereits zugelassenen Standardmedikament getestet. Der Fast-Track-Status ermöglicht eine engere Abstimmung mit der FDA und eine priorisierte Prüfung für diese Patienten mit inoperablem, rezidivierendem oder metastasiertem Plattenepithelkarzinom, das PD-L1 exprimiert.
Hohe medizinische Relevanz bei steigender Krebsinzidenz
Kopf-Hals-Plattenepithelkarzinome zählen weltweit zu den sieben häufigsten Krebsarten, wobei etwa ein Drittel der Fälle HPV-positiv ist - zu 90 Prozent durch HPV16 verursacht. Da es für diese spezielle Krebsart bisher kaum gezielte Behandlungsmöglichkeiten gibt, ist der medizinische Bedarf hoch.
Dieser Erfolg unterstreicht BioNTechs Expertise in mRNA-basierter Onkologie und beschleunigt den Weg zu einer potenziell zulassungsfähigen, chemotherapiefreien Option für Patienten mit ungedeckten Bedürfnissen.
So reagiert die BioNTech-Aktie
Anleger nehmen die Neuigkeiten aber weitgehend unaufgeregt zur Kenntnis: Die BioNTech-ADRs gewinnen an der NASDAQ zeitweise 0,68 Prozent auf 106,28 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
