Barry Callebaut-Aktie zieht nach Bekanntgabe von CEO-Wechsel kräftig an: Absatz bricht ein - Ausblick optimistisch

Der Hersteller litt unter einer weltweit gedämpften Lust auf Schoggi angesichts hoher Preise. Hinzu kam eine Werkpanne in Kanada.

Das Verkaufsvolumen ging in der Periode von September bis November 2025 um satte 9,9 Prozent zurück, wie der weltgrösste Schokoladenkonzern am Mittwoch mitteilte. Im wichtigen Bereich Global Chocolate schrumpfte die Menge um 6,8 Prozent, im Bereich Global Cocoa um 22,0 Prozent. In absoluten Zahlen betrug die verkaufte Menge an Schokolade 509'401 Tonnen.

Der Umsatz stieg um 6,4 Prozent auf 3,67 Milliarden Franken, in Lokalwährung wären es sogar 8,9 Prozent gewesen. Der Zuwachs resultierte aus den höheren Kakaopreisen im Jahresvergleich. Die zuletzt leicht rückläufigen Kakaopreise pendelten sich inzwischen auf hohem Niveau ein, hiess es. Dies stimme für zuversichtlich für die zweite Jahreshälfte.

Gründe für den Volumenrückgang sind unter anderem weniger verkaufte Schokolade. Die Konsumenten hätten vorübergehend wegen der höheren Preise weniger gekauft, erklärte Barry Callebaut. Die strategische Entscheidung, im Bereich Global Cocoa stärker auf profitablere Segmente und Regionen zu setzen, habe ebenfalls zu einem niedrigeren Absatz beigetragen, hiess es.

Zu schaffen machte Barry Callebaut auch eine Panne in einer seiner grössten Produktionsstätten in Nordamerika. Das Werk im kanadischen Saint-Hyacinthe war im ersten Quartal rund drei Wochen ausgefallen. Ein technischer Defekt an einer Röstmaschine hinterliess deutliche Spuren im Ergebnis.

Schlechter als erwartet

Mit den genannten Zahlen hat Barry Callebaut den AWP-Konsens, der für die wichtige Volumenzahl bei -8,7 Prozent lag, verfehlt. Beim weniger wichtigen Umsatz lag der Konzern hingegen deutlich darüber.

Barry Callebaut bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 und erwartet eine operative Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte, unterstützt durch sinkende Kakaobohnenpreise. Vor diesem Hintergrund rechnet der Konzern mit einem mittleren einstelligen prozentualen Volumenrückgang. Ergebnis­seitig stellt Barry Callebaut weiterhin ein Wachstum des wiederkehrenden EBIT in Lokalwährungen im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein zweistelliges Plus beim wiederkehrenden Gewinn vor Steuern in Aussicht, während der Schuldenabbau fortgesetzt werden soll.

Barry Callebaut wechselt CEO aus und holt Ex-Unilever-CEO

Beim Schokoladenkonzern Barry Callebaut kommt es überraschend zu einem Chefwechsel. Der früher Unilver-CEO Hein Schumacher übernimmt das Amt per 26. Januar 2026 bei dem mit sinkenden Absätzen kämpfenden Konzern. Der bisherige Konzernleiter Peter Feld verlässt das Unternehmen nach Abschluss des Transformationsprogramms "BC Next Level", wie Barry Callebaut am Mittwoch mitteilte.

Feld stand seit April 2023 an der Spitze des Konzerns und führte das Unternehmen durch eine Phase stark steigender Kakaopreise, volatiler Märkte und geopolitischer Unsicherheiten. Für die Übergabe stehe Feld dem Unternehmen weiterhin zur Verfügung, um insbesondere Wissen aus dem Transformationsprogramm weiterzugeben, hiess es.

Feld war nicht unumstritten. Die Aktie des Schokoladenherstellers hat sich seit dem Höchststand 2022 inzwischen praktisch halbiert. Die Restrukturierung "BC Next Level " für mehr Effizienz, Digitalisierung und Profitabilität sah unter anderem Einsparungen von 250 Millionen Franken vor. Feld wurde dabei ein unzimperliches Vorgehen vorgeworfen.

Der Verwaltungsrat begründete die Ernennung Schumachers mit dessen langjähriger Erfahrung in der globalen Nahrungsmittelindustrie und seiner ausgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Steigerung des Aktionärswerts. Schumacher war zuletzt von 2023 bis 2025 CEO von Unilever und setzte dort einen Wachstumsplan mit Fokus auf margenstarke Kernmarken um. Zuvor führte er während mehreren Jahren den Molkereikonzern Royal Frieslandcampina und hatte dort auch die Funktion des Finanzchefs inne.

Der neue CEO bringe Erfahrung aus B2C- und B2B-Geschäften sowie aus dem Umgang mit volatilen Rohstoffmärkten mit und sei damit gut positioniert, um die nächste Wachstumsphase von Barry Callebaut einzuleiten, hiess es weiter. Schumacher selbst sprach von einem "spannenden Wendepunkt" für das Unternehmen und kündigte an, den Fokus auf Kundenorientierung, Unternehmenskultur und finanzielle Stärke zu legen.

So reagiert die Aktie

Die Aktien von Barry Callebaut sind am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen in den Börsenhandel gestartet. Der grösste Schokoladenhersteller der Welt hat zwar bei seinen Verkaufsvolumen im ersten Quartal 2025/26 die Erwartungen der Finanzgemeinde verfehlt. Gleichzeitig kündigte der Zürcher Konzern aber einen abrupten Chefwechsel an.

Zeitweise steigt der Kurs via SIX um 6,74 Prozent auf 1'331,00 Franken. Die Aktie kletterte dabei mit 1345 Franken zeitweise auf dem höchsten Stand seit Ende November 2024.

Vontobel-Analyst Mateo Lindauer begrüsste vor allem den CEO-Wechsel, der überfällig gewesen sei. Das Vertrauen in die bisherige Führungsspitze sei seit rund einem Jahr erodiert. Die Ernennung des ehemaligen Unilever-Chefs Hein Schumacher sei eine kleine Sensation. Mit dem Niederländer übernehme ein in der Branche und bei Investoren hoch angesehener Manager die Führung. Er müsse jetzt das Vertrauen der Investoren und der Mitarbeiter zurückgewinnen.

Die Geschäftszahlen von Barry Callebaut fielen gemischt aus. Zwar habe der Schokoladenkonzern im ersten Quartal 2025/26 einen stärkeren Volumenrückgang als erwartet verzeichnet, belastet durch schwache Nachfrage und operative Störungen durch den Ausfall einer Fabrik in Kanada, urteilte der Vontobel-Analyst. Gleichzeitig wertet er die bestätigte Guidance als positiv und sieht ermutigende Signale beim Kakaopreis.

ZKB-Analyst Daniel Bürki befand zudem, dass der Gegenwind von der Währungsfront nicht so stark gewesen sei wie befürchtet. Auch die Preiserhöhungen seien kräftiger ausgefallen als erwartet. Deshalb habe der Umsatz trotz der schwachen Volumenentwicklung stärker zugelegt als im Durchschnitt von Analysten prognostiziert.

