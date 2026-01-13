FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 82 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem deutlichen Anstieg der Bewertungen europäischer Rüstungsaktien in Relation zum operativen Gewinn 2025 dürften diese auch 2026 recht hoch bleiben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ein weiterer Bewertungsausbau in Summe sei aber unwahrscheinlich, auch wegen gegenläufiger geopolitischer Treiber und da die Rüstungsausgaben regional recht unterschiedlich seien. Für Luftfahrtwerte könnte indes das Geschäft rund um die zivile Luftfahrt zum Treiber werden, ähnlich wie es bei den US-Pendants 2025 gewesen sei./mis/stk;