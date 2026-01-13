Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’352 -0.6%  SPI 18’374 -0.7%  Dow 49’590 0.2%  DAX 25’403 0.0%  Euro 0.9313 0.1%  EStoxx50 6’021 0.1%  Gold 4’592 -0.1%  Bitcoin 73’486 1.1%  Dollar 0.7989 0.2%  Öl 65.0 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Sika41879292Nestlé3886335Roche1203204Lonza1384101Swiss Re12688156Novartis1200526
Top News
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Buy
Analyse: Outperform-Bewertung für BASF-Aktie von Bernstein Research
Analyse: Sector Perform-Bewertung für Heidelberg Materials-Aktie von RBC Capital Markets
Deutsche Bank AG: Buy für Airbus SE-Aktie
JPMorgan-Aktie fester: Übernahme von Apple Card zehrt an Gewinn
Suche...
Plus500 Depot

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

88.31
CHF
2.27
CHF
2.63 %
10:41:51
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.01.2026 11:57:27

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
88.31 CHF 2.63%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 82 auf 99 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem deutlichen Anstieg der Bewertungen europäischer Rüstungsaktien in Relation zum operativen Gewinn 2025 dürften diese auch 2026 recht hoch bleiben, schrieb Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ein weiterer Bewertungsausbau in Summe sei aber unwahrscheinlich, auch wegen gegenläufiger geopolitischer Treiber und da die Rüstungsausgaben regional recht unterschiedlich seien. Für Luftfahrtwerte könnte indes das Geschäft rund um die zivile Luftfahrt zum Treiber werden, ähnlich wie es bei den US-Pendants 2025 gewesen sei./mis/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
95.70 € 		Abst. Kursziel*:
3.45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
97.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.96%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse