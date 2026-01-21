Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’170 -0.8%  SPI 18’199 -0.7%  Dow 48’489 -1.8%  DAX 24’703 -1.0%  Euro 0.9260 0.0%  EStoxx50 5’892 -0.6%  Gold 4’764 2.0%  Bitcoin 69’777 -5.5%  Dollar 0.7902 0.0%  Öl 64.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204DocMorris4261528UBS24476758Nestlé3886335Idorsia36346343ABB1222171Luzerner Kantonalbank125293061Partners Group2460882Novartis1200526Sandoz124359842VAT31186490
Top News
Urlaub finanzieren mit ETFs - sinnvoll oder riskant?
Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal
BYD-Aktie im Fokus: E-Autobauer weist Gerüchte zu Flugauto-Plänen zurück
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
Suche...
eToro entdecken
Tech-Strategie 21.01.2026 03:23:37

NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal

NVIDIA-Aktie: Das steckt wirklich hinter dem Groq-Deal

NVIDIA zahlt 20 Milliarden US-Dollar für Groq - doch formal handelt es sich nicht um eine Übernahme. Die ungewöhnliche Deal-Struktur wirft Fragen auf.

• NVIDIA zahlt 20 Milliarden US-Dollar für Groqs Technologie und Schlüsselmitarbeiter
• Deal ist formal als nicht-exklusive Lizenzvereinbarung strukturiert
• Groq-CEO Jonathan Ross und Präsident Sunny Madra wechseln zu NVIDIA

Ein Deal, der keine Übernahme sein soll

Am 24. Dezember 2025 verkündete NVIDIA einen der grössten Deals in der Geschichte des Unternehmens: Für rund 20 Milliarden US-Dollar in bar sicherte sich der Chipgigant die Technologie und Schlüsselmitarbeiter des KI-Chip-Startups Groq. Doch formal handelt es sich nicht um eine Übernahme. Groq bezeichnete die Transaktion in einer Mitteilung als "nicht-exklusive Lizenzvereinbarung" für seine Inferenz-Technologie. CEO Jonathan Ross, Präsident Sunny Madra und weitere Führungskräfte wechseln zu NVIDIA, während GroqCloud als unabhängiges Unternehmen unter der Leitung von Finanzchef Simon Edwards weitergeführt wird.

Wie aus einer Analyse von EE Times vom 7. Januar 2026 hervorgeht, wurde die Ankündigung bewusst am Heiligabend platziert, als die Märkte früh schlossen - offenbar um Zeit für die Einordnung zu geben. In einer E-Mail an Mitarbeiter, die CNBC vorliegt, schrieb NVIDIA-CEO Jensen Huang, man plane, Groqs Prozessoren mit niedriger Latenz in die NVIDIA-AI-Factory-Architektur zu integrieren, um eine breitere Palette von Inferenz- und Echtzeit-Workloads zu bedienen. Huang betonte jedoch ausdrücklich, dass NVIDIA Groq nicht als Unternehmen übernehme, sondern lediglich talentierte Mitarbeiter einstelle und Groqs geistiges Eigentum lizenziere.

Kartellrecht umgehen: Die Strategie hinter der Struktur

Die gewählte Deal-Struktur erinnert an ähnliche Transaktionen in der Tech-Branche. Microsoft zahlte Anfang 2024 rund 650 Millionen US-Dollar an Inflection AI, um Gründer Mustafa Suleyman und wichtige Mitarbeiter einzustellen, ohne das Unternehmen formal zu übernehmen. NVIDIA selbst nutzte diese Taktik bereits im September 2025, als es für über 900 Millionen US-Dollar die Technologie des Netzwerk-Chip-Startups Enfabrica lizenzierte und dessen CEO Rochan Sankar einstellte.

Laut Bernstein-Analyst Stacy Rasgon dient die Struktur vor allem dazu, kartellrechtliche Prüfungen zu vermeiden. Wie aus einem CNBC-Bericht vom 26. Dezember 2025 hervorgeht, schrieb Rasgon, das Kartellrecht scheine das primäre Risiko zu sein, wobei die Strukturierung als nicht-exklusive Lizenz dazu diene, die Fiktion des Wettbewerbs aufrechtzuerhalten. Hedgeye Risk Management bezeichnete die Transaktion als eine Übernahme von Groq, ohne als solche bezeichnet zu werden, um die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden zu vermeiden. Analysten von Cantor Fitzgerald sahen NVIDIA sowohl in der Offensive als auch in der Defensive: Der Deal verhindere, dass Groqs Technologie in die Hände eines Konkurrenten falle.

Warum Groq für NVIDIA strategisch wichtig ist

Groq wurde 2016 von ehemaligen Google-Ingenieuren gegründet, darunter Jonathan Ross, der massgeblich an der Entwicklung von Googles Tensor Processing Unit (TPU) beteiligt war. Das Startup entwickelte sogenannte Language Processing Units (LPUs), die speziell für KI-Inferenz optimiert sind. Im Gegensatz zu NVIDIAs GPUs nutzen Groqs Chips SRAM statt externem HBM-Speicher, was niedrigere Latenzen ermöglicht, aber die Grösse der verarbeitbaren Modelle begrenzt. Groq hatte sich als günstige Alternative zu NVIDIA positioniert und zuletzt Deals mit Unternehmen aus den Golfstaaten sowie für souveräne KI-Infrastrukturprojekte abgeschlossen.

Wie EE Times berichtet, stellte Huang auf der CES 2026 am 7. Januar klar, dass Groqs Technologie nicht Teil von NVIDIAs Haupt-Roadmap für Rechenzentren werde. Der Deal ändere nichts an den Plänen für die kommenden GPU-Generationen Vera Rubin. Allerdings könnte die Technologie für Echtzeit-Anwendungen wie Robotik eingesetzt werden - ein Bereich, den NVIDIA als "Physical AI" bezeichnet und als enormen Zukunftsmarkt sieht. Der 20-Milliarden-US-Dollar-Preis - fast das Dreifache der Bewertung von 6,9 Milliarden US-Dollar aus dem September 2025 - signalisiert, dass der Kampf um den Inferenz-Markt gerade erst begonnen hat.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

AMD-Aktie 2026 im Check: Experte warnt vor turbulenten Zeiten für NVIDIA-Rivalen
NVIDIA-Aktie im Mittelpunkt: Überraschende Zoll-Blockade in China stoppt wohl KI-Lieferungen
NVIDIA-Aktie im Fokus: Details zur kommenden Chipgeneration Vera Rubin

Bildquelle: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com,Below the Sky / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

20.01.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf VAT Group AG, Comet Holding AG
20.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
20.01.26 SMI geht auf Talfahrt
20.01.26 Marktüberblick: Bayer im Rallymodus
20.01.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’685.02 19.82 UFLBSU
Short 13’988.18 13.62 BI7SCU
Short 14’496.89 8.91 S8MBFU
SMI-Kurs: 13’169.96 20.01.2026 17:31:15
Long 12’612.12 19.97 SO0BYU
Long 12’305.36 13.69 S6EBMU
Long 11’769.92 8.85 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Vormittag ab
BKW-Aktie tiefrot: Energiekonzern nimmt Wertkorrektur auf Kohlekraftwerk Wilhelmshaven vor
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag tiefer
Hypoport-Aktie rutscht zweistellig ab: Transaktionsvolumen legt 2025 trotz schwachem Schlussquartal zu
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Nachmittag nach
Rheinmetall-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research
Zollsorgen: SMI und DAX gehen deutlich tiefer aus dem Handel -- Wall Street letztlich mit starken Verlusten -- Märkte in Fernost schliessen schwächer
BKW Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf BKW
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
DocMorris-Aktie rutscht ab: Unternehmen wächst 2025 zweistellig in Lokalwährungen - EBITDA-Ausblick tiefer

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
00:06 DAVOS: USA enteilen Europa und China bei Künstlicher Intelligenz
22:59 0:2 in London: Dortmund unterliegt Tottenham
22:51 Netflix mit mehr als 325 Millionen Kunden
22:39 Ermittlungen wegen ICE-Kritik: Justiz erhöht Druck auf Minnesota
22:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel 65 Euro
22:29 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Möglicher neuer Handelskrieg verschreckt
22:19 Aktien New York Schluss: Möglicher neuer Handelskrieg verschreckt
22:17 ROUNDUP: Trump und Merz planen keine Paris-Reisen
21:45 Selenskyj: Mehr als eine Million Verbraucher in Kiew ohne Strom
20:50 Devisen: Euro im US-Handelsverlauf kaum bewegt