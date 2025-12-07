TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
68.91CHF
4.63CHF
7.20 %
13:04:07
BRXC
09.12.2025 11:17:42
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
68.83 CHF 7.07%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Marinewerft für das Geschäftsjahr seien solide ausgefallen, schrieb Sriram Krishnan in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Ziele für 2026 seien margenseitig stark, mit Blick auf den Umsatz aber etwas mau./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
73.70 €
Abst. Kursziel*:
8.55%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
73.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.70%
Analyst Name::
Sriram Krishnan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
24.11.25
|TKMS-Aktie unter Druck: Anleger reagieren auf neue Analystenbewertungen (finanzen.ch)
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy (EQS Group)
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, Kauf (EQS Group)
03.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy (EQS Group)
03.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, Kauf (EQS Group)
29.10.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Kauf (EQS Group)
29.10.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy (EQS Group)
23.10.25
|EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäss § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|11:17
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|68.83
|7.07%
