Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.41 Prozent tiefer bei 31’448.73 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 375.862 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.745 Prozent auf 31’661.47 Punkte an der Kurstafel, nach 31’899.26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’384.45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’671.12 Zählern.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 19.12.2025, den Wert von 30’361.46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der MDAX mit 29’512.77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25’834.72 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1.51 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32’383.56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 30’715.23 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Aurubis (+ 2.45 Prozent auf 150.50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1.22 Prozent auf 99.20 EUR), K+S (+ 1.06 Prozent auf 13.33 EUR), Lufthansa (+ 0.67 Prozent auf 8.43 EUR) und freenet (+ 0.56 Prozent auf 28.48 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil LANXESS (-5.71 Prozent auf 16.68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4.87 Prozent auf 37.52 EUR), CTS Eventim (-4.47 Prozent auf 73.75 EUR), RATIONAL (-4.24 Prozent auf 633.00 EUR) und WACKER CHEMIE (-4.02 Prozent auf 68.05 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’993’750 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36.235 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

