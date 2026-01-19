Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’277 -1.0%  SPI 18’334 -1.1%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’960 -1.3%  Euro 0.9284 0.0%  EStoxx50 5’926 -1.7%  Gold 4’673 1.7%  Bitcoin 74’354 -0.7%  Dollar 0.7975 -0.5%  Öl 64.2 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Bayer10367293Swiss Re12688156NVIDIA994529
Top News
adidas-Aktie unter Druck: Die Belastungsfaktoren im Blick
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils an
SAP-Aktie im Fokus: Analysten sehen Überraschungspotenzial bei den Zahlen - KI-Kooperation mit Fresenius
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
UBS-Aktie nimmt ab: Geplante Fusion von drei Immobilienfonds überwindet eine Hürde
Suche...
Plus500 Depot

Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

MDAX-Performance 19.01.2026 17:58:35

Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Der MDAX zeigte sich am ersten Tag der Woche im Minus.

Carl Zeiss Meditec
35.68 CHF -2.69%
Kaufen Verkaufen

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.41 Prozent tiefer bei 31’448.73 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 375.862 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.745 Prozent auf 31’661.47 Punkte an der Kurstafel, nach 31’899.26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31’384.45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’671.12 Zählern.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 19.12.2025, den Wert von 30’361.46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der MDAX mit 29’512.77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25’834.72 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1.51 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32’383.56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 30’715.23 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Aurubis (+ 2.45 Prozent auf 150.50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1.22 Prozent auf 99.20 EUR), K+S (+ 1.06 Prozent auf 13.33 EUR), Lufthansa (+ 0.67 Prozent auf 8.43 EUR) und freenet (+ 0.56 Prozent auf 28.48 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil LANXESS (-5.71 Prozent auf 16.68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4.87 Prozent auf 37.52 EUR), CTS Eventim (-4.47 Prozent auf 73.75 EUR), RATIONAL (-4.24 Prozent auf 633.00 EUR) und WACKER CHEMIE (-4.02 Prozent auf 68.05 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’993’750 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36.235 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com