TKMS thyssenkrupp Marine Systems 1.00 CHF -98.91% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Aktien der von Thyssenkrupp abgespaltenen TKMS beim Kursziel von 75 Euro mit "Hold" aufgenommen. TKMS sei der "deutsche Marinechampion", schrieb Sriram Krishnan in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse. Mit der aktuellen Bewertung seien allerdings alle positiven Aspekte bereits eingepreist./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET



