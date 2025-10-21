TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
1.00CHF
-91.00CHF
-98.91 %
21.10.2025
22.10.2025 08:43:35
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
1.00 CHF -98.91%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung der Aktien der von Thyssenkrupp abgespaltenen TKMS beim Kursziel von 75 Euro mit "Hold" aufgenommen. TKMS sei der "deutsche Marinechampion", schrieb Sriram Krishnan in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse. Mit der aktuellen Bewertung seien allerdings alle positiven Aspekte bereits eingepreist./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
80.09 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.36%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
80.11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.38%
|
Analyst Name::
Sriram Krishnan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
