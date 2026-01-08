Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?

Der Republikaner will bis auf weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten. Die Massnahmen, über die für gewöhnlich Kapital zu den Aktionären zurückfliesst, erfolgten "auf Kosten und zum Nachteil von Investitionen in Produktionsanlagen und Ausrüstung", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

Nach seiner Vorstellung sollen Manager solcher Unternehmen zudem nicht mehr als fünf Millionen US-Dollar (rund 4,27 Millionen Euro) pro Jahr verdienen dürfen. So will Trump ein Einlenken bewirken.

Zunächst war unklar, wie der US-Präsident die Verbote durchsetzen möchte und ob er überhaupt derartige Vorhaben in die Tat umsetzen darf. Er erliess am Mittwoch eine Anordnung, in der es hiess: "Unsere Nation kann nur dann in Frieden leben, wenn wir Stärke bewahren." Trump kritisierte, die Rüstungsindustrie habe in den vergangenen Jahren falsche Prioritäten gesetzt - sie sei verleitet worden, die Renditen für Investoren "über die Bedürfnisse unserer Soldaten zu stellen".

Prinzip "Frieden durch Stärke" - "Traum-Militär"

Die zweite Amtszeit Trumps - er ist am 20. Januar ein Jahr im Amt - ist geprägt von einem starken Fokus auf Militäreinsätzen und dem Prinzip "Frieden durch Stärke". Das Verteidigungsministerium ist in "Kriegsministerium" umbenannt worden. Zuletzt hatten die USA in einer Militäroperation den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro gefangengenommen. Sie werfen ihm vor, die USA mit Drogen überschwemmt zu haben.

Trump: Mehr Militärbudget im Jahr 2027

Trump schrieb ausserdem auf Truth Social, dass das Militärbudget für das Jahr 2027 nicht auf 1 Billion Dollar (gut 850 Milliarden Euro), sondern auf 1,5 Billionen Dollar festgesetzt werden solle. Für das Haushaltsjahr 2026 sind rund 900 Milliarden Dollar vorgesehen. Trump spricht von einem "Traum-Militär", das man aufbauen wolle.

Der US-Präsident forderte, dass "neue und moderne" Produktionsanlagen gebaut werden müssten - "sowohl für die Lieferung und Wartung dieser wichtigen Ausrüstung als auch für die Herstellung der neuesten Modelle zukünftiger Militärausrüstung". Sobald die "Probleme" gelöst seien, wolle er Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe wieder genehmigen und die Deckelung von Managergehältern aufheben.

Für gewöhnlich dienen Dividendenausschüttungen und Aktienkäufe dazu, Anlegern Investitionen in Unternehmen attraktiver zu gestalten, überschüssiges Kapital an Aktionäre zurückzugeben und den Aktienkurs der Unternehmen zu stützen. Kritiker monieren dagegen, dass dadurch Mittel für langfristige Investitionen, Forschung oder den Ausbau von Produktionskapazitäten fehlen können.

So reagieren die Aktien der US-Rüstungskonzerne Lockheed Martin, Northrop Grumman & Co.

Die an der US-Börse NYSE notierten Aktien der US-Rüstungskonzerne Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Huntington Ingalls Industries und RTX gerieten am Mittwoch nach den Trump-Aussagen deutlich unter Druck. Bis zum Handelsende ging es bei der Lockheed Martin-Aktie um 4,82 Prozent abwärts auf 496,87 US-Dollar, Papiere von Northrop Grumman gaben um 5,50 Prozent auf 577,01 US-Dollar nach, Anteilsscheine von General Dynamics sackten um 4,18 Prozent auf 345,64 US-Dollar ab, während Huntington Ingalls Industries 3,03 Prozent auf 356,45 US-Dollar verloren und RTX-Aktien um 2,45 Prozent auf 185,73 US-Dollar fielen.

Im NYSE-Handel am Donnerstag kommt es dann jedoch zum Turnaround und die Papiere der US-Rüstungskonzerne können fast allesamt deutliche Gewinne verzeichnen. So legen die Papiere von Lockheed Martin zeitweise um 3,66 Prozent auf 515,08 US-Dollar zu, Northrop Grumman-Aktien steigen um 2,33 Prozent auf 590,45 US-Dollar und General Dynamics-Aktien um 1,93 Prozent auf 352,30 US-Dollar. Bei den Papieren von Huntington Ingalls Industries ist im Donnerstagshandel ein Plus von 5,00 Prozent auf 374,29 US-Dollar zu sehen, während RTX-Aktien um 0,24 Prozent auf 185,29 US-Dollar abgeben.

Anleger der deutschen Rüstungskonzerne bislang gelassen

Sollte Trump seine Vorschläge durchsetzen können, könnte es womöglich zu Umschichtungen der Gelder der US-Anleger aus US-Rüstungstiteln in die europäische und deutsche Rüstungsbranche kommen. Die Anleger in Deutschland reagieren daher bislang auch gelassen auf den Druck und die Kritik der US-Regierung an den US-Rüstungsriesen und greifen bei den deutschen Rüstungstiteln weiter zu. Auf XETRA verbuchten die Aktien von Rheinmetall letztlich ein Plus von 1,42 Prozent auf 1.851,00 Euro, RENK-Aktien legten um 2,93 Prozent auf 63,67 Euro zu, für HENSOLDT-Papiere ging es 0,58 Prozent abwärts auf 86,35 Euro und Anteilsscheine von TKMS legten um 6,30 Prozent auf 81,80 Euro zu.

awp international / Redaktion finanzen.ch