Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’786 0.1%  SPI 17’566 0.1%  Dow 47’112 1.4%  DAX 23’515 0.2%  Euro 0.9332 -0.1%  EStoxx50 5’603 0.5%  Gold 4’159 0.7%  Bitcoin 70’462 -0.1%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 62.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Swiss Re12688156
Top News
Tech-Korrektur: Langfristtrend bleibt intakt
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln
Out now! Das Schweizer Jahrbuch 2026 für ETFs & ETPs!
ETFs: Einmalanlage oder Sparplan - Was sich wirklich lohnt
DroneShield-Aktie trotz Untersicherheiten nicht zu stoppen
Suche...
eToro entdecken

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

59.60
CHF
3.24
CHF
5.75 %
09:04:20
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.11.2025 08:43:47

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
59.60 CHF 5.75%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 75 auf 80 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach einem Kursrutsch um ein Viertel seit seiner mit "Neutral" aufgenommenen Bewertung sieht Sriram Krishnan nun eine Einstiegschance beim Schiffbauer. Die fundamentale Ausgangslage habe sich verbessert, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Er ist inzwischen optimistischer für Profitabilität und den Barmittelfluss. Die Bewertung sei vielversprechend./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59.95 € 		Abst. Kursziel*:
33.44%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
62.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.62%
Analyst Name::
Sriram Krishnan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse