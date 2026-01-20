Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen

• 2023 erreichte der Tesla Model Y als erstes Elektroauto weltweit die Spitzenposition• Teslas fehlende Aufschlüsselung der Model 3- und Model Y-Zahlen erschwerte 2024 die genaue Einschätzung der Verkaufszahlen• Produktionsumstellungen in allen vier Werken bremsten 2025 die Fertigung

Tesla-Chef Elon Musk hat am 30. Dezember 2025 auf X (ehemals Twitter) erklärt, dass der Tesla Model Y zum dritten Mal in Folge das meistverkaufte Auto der Welt sei:

Tesla Model Y is now officially the world’s best-selling car for the third year in a row! - Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2025

Marktlage in den Jahren 2023 und 2024

2023 führte der Tesla Model Y die weltweiten Verkaufsranglisten an und liess etablierte Modelle wie den Toyota RAV4 oder die Corolla-Reihe hinter sich. Erstmals setzte sich damit ein reines Elektrofahrzeug an die Spitze der globalen Verkaufszahlen: Nach Schätzungen von JATO verkaufte Tesla im Jahr 2023 insgesamt rund 1,2 Millionen Model Y-Fahrzeuge. Auf Rang zwei folgte der Toyota RAV4/Wildlander mit rund 1,08 Millionen verkauften Fahrzeugen, während der Honda CR-V/Breeze mit 846'000 Fahrzeugen den dritten Platz belegte.

Branchenexperten führen den Erfolg des Model Y vor allem auf das ausgewogene Gesamtpaket zurück: ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, hohe Alltagstauglichkeit, überzeugende Leistung sowie moderne Technologie. Hinzu kommt der Ruf als besonders sicheres Fahrzeug - ein Aspekt, der vor allem bei Familien in wichtigen Märkten wie China eine grosse Rolle spielt, so ein Bericht von TESLARATI.

2024 war der Spitzenplatz hingegen umstritten: Laut eines Artikels von electrek lagen der Tesla Model Y und der Toyota RAV4 bei den weltweiten Verkaufszahlen praktisch gleichauf, wobei der RAV4 je nach Analyse um etwa 2'000 Einheiten vorne lag.

Prognose für 2025: Zweifel an der Spitzenposition

Die bisherigen Verkaufszahlen und Prognosen für 2025 deuten auf eine Verschiebung an der Spitze des weltweiten Automarkts hin: Laut Tracking-Daten unabhängiger Analysten für die ersten drei Quartale sowie Hochrechnungen für Q4 liegt der Toyota RAV4 mit rund 1,2 Millionen verkauften Fahrzeugen und der Toyota Corolla mit etwa 1,08 Millionen Einheiten voraussichtlich vor dem Tesla Model Y, dessen Auslieferungen auf etwa 1,03 Millionen Fahrzeuge zurückgehen könnten. Dies würde einem Rückgang der Model Y-Auslieferungen um rund 12-15 Prozent im Vergleich zu 2024 entsprechen, so electrek weiter.

Mangelnde Transparenz bei Tesla

Einem Bericht von electrek zufolge bleibt die Lage undurchsichtig, weil Tesla weiterhin nur kombinierte Lieferzahlen für Model 3 und Model Y veröffentlicht und keine separaten Auslieferungszahlen bekanntgibt. Durch diese fehlende Transparenz bleibt Raum für Spekulation: Elon Musk kann auf den sozialen Medien Behauptungen zu Tesla Produkten aufstellen, während Analysten die tatsächlichen Verkaufszahlen erst später anhand internationaler Zulassungsdaten überprüfen können.

Produktionsumstellung bremst, aber stoppt nicht

2025 stellte Tesla vor besondere Herausforderungen. Wie aus dem Tesla-Bericht zum ersten Quartal 2025 hervorgeht, habe die Umstellung auf neue Model-Y-Fertigungslinien in allen vier Werken weltweit zu Produktionsunterbrechungen geführt und im ersten Quartal mehrere Wochen Fertigungszeit gekostet. Die Produktion des neuen Model Y habe sich jedoch weiterhin gut entwickelt, heisst es weiter.

Blick nach vorn: 2026 im Fokus

Trotz des Spitzenplatzes 2023 war die Nummer 1-Position des Model Y im Folgejahr umstritten und für 2025 liegen die Prognosen hinter konkurrierenden Modellen, sodass eine dreifache Spitzenposition nicht belegbar ist. Ob Tesla 2026 wieder an die Spitze der Verkaufszahlen gelangen kann, wird sich zeigen. Mit dem Sechssitzer Model Y L, einer günstigeren Standard-Variante und dem Model Y Performance habe das Unternehmen im Jahr 2026, laut TESLARATI, mehrere Optionen.

Redaktion finanzen.ch