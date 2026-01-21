Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’149 -0.2%  SPI 18’181 -0.1%  Dow 48’799 0.6%  DAX 24’521 -0.7%  Euro 0.9284 0.3%  EStoxx50 5’871 -0.4%  Gold 4’856 2.0%  Bitcoin 70’901 1.7%  Dollar 0.7916 0.2%  Öl 64.9 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526
Top News
BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Johnson & Johnson-Aktie dennoch leichter: Umsatz- und Ergebniswachstum dank neuer Arzneien
Netflix-Aktie nach starker Ergebnisverbesserung trotzdem klar schwächer
Kraft Heinz-Aktie im freien Fall: Potenzieller Berkshire-Exit setzt unter Druck
China-Reise von Huang: Belebt NVIDIA den KI-Chip-Markt? - Aktie im Fokus
Suche...
eToro entdecken

Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Möglicher Ausstieg 21.01.2026 15:40:00

Kraft Heinz-Aktie im freien Fall: Potenzieller Berkshire-Exit setzt unter Druck

Kraft Heinz-Aktie im freien Fall: Potenzieller Berkshire-Exit setzt unter Druck

Fast acht Milliarden Dollar ist die Beteiligung von Berkshire Hathaway an Kraft Heinz wert. Doch offenbar zieht man einen Verkauf der Aktien in Betracht.

Kraft Heinz Company
17.75 CHF -3.78%
Kaufen Verkaufen
• Spekulationen über Berkshire-Ausstieg belasten Kraft Heinz-Aktie
• SEC-Mitteilung rückt Beteiligung in den Fokus
• Strategische Differenzen verschärfen Unsicherheit

6,80 Prozent niedriger bei 22,15 US-Dollar zeigt sich die Aktie von Kraft Heinz zeitweise im NASDAQ-Handel. Damit reagieren Anleger auf Spekulationen um den möglichen Beteiligungsverkauf eines Grossinvestors.

Stösst Berkshire Hathaway das Aktienpaket ab?

Konkret geht es um die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, die jahrzehntelang von Starinvestor Warren Buffett geführt wurde. Wie aus einer Mitteilung von Berkshire Hathaway an die US-Börsenaufsicht SEC hervor geht, zieht das Unternehmen im Betracht seine gesamte Beteiligung von 325,44 Millionen Stammaktien an Kraft Heinz zu veräussern. Damit wäre der mit Abstand grösste Einzelaktionär, der bislang 27,5 Prozent aller Kraft Heinz-Aktien im Depot hatte, bei dem Konsumgüterkonzern komplett ausgestiegen.

Streit um Strategie

Hintergrund dürfte der strategische Dissens sein. Kraft Heinz will das Geschäft in zwei Firmen teilen - eine für Wachstumstreiber wie Heinz Ketchup oder Philadelphia, und eine für schwächelnde Sparten wie Oscar Mayer und Lunchables. Buffett hatte diesen Plan gegenüber CNBC in der Vergangenheit als wenig sinnvoll kritisiert.

Finanziell ist das Engagement für Berkshire ohnehin ein Verlustgeschäft. Das 2015 im Zuge der Fusion (gemeinsam mit der inzwischen ausgestiegenen 3G Capital) erworbene Paket kostete rund 9,8 Milliarden Dollar. Heute ist der Anteil von 27,5 Prozent (325,4 Millionen Aktien) nur noch 7,8 Milliarden wert.

Ausstieg könnte Kraft Heinz-Aktie massiv unter Druck setzen

Sollte Berkshire Hathaway ernst machen und die Beteiligung komplett auf den Markt werfen, dürfte dies für massive Verwerfungen beim Aktienkurs von Kraft Heinzs sorgen. Vor dem Hintergrund, dass die Aktie ohnehin kräftig unterperformt - auf Zwölfmonatssicht haben Anleger ein Minus von 18 Prozent in ihren Depots - ist eine zeitnahe Erholung des Kurses wenig wahrscheinlich.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

China-Reise von Huang: Belebt NVIDIA den KI-Chip-Markt? - Aktie im Fokus

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kraft Heinz Company

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten