Kraft Heinz-Aktie im freien Fall: Potenzieller Berkshire-Exit setzt unter Druck

• Spekulationen über Berkshire-Ausstieg belasten Kraft Heinz-Aktie• SEC-Mitteilung rückt Beteiligung in den Fokus• Strategische Differenzen verschärfen Unsicherheit

6,80 Prozent niedriger bei 22,15 US-Dollar zeigt sich die Aktie von Kraft Heinz zeitweise im NASDAQ-Handel. Damit reagieren Anleger auf Spekulationen um den möglichen Beteiligungsverkauf eines Grossinvestors.

Stösst Berkshire Hathaway das Aktienpaket ab?

Konkret geht es um die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, die jahrzehntelang von Starinvestor Warren Buffett geführt wurde. Wie aus einer Mitteilung von Berkshire Hathaway an die US-Börsenaufsicht SEC hervor geht, zieht das Unternehmen im Betracht seine gesamte Beteiligung von 325,44 Millionen Stammaktien an Kraft Heinz zu veräussern. Damit wäre der mit Abstand grösste Einzelaktionär, der bislang 27,5 Prozent aller Kraft Heinz-Aktien im Depot hatte, bei dem Konsumgüterkonzern komplett ausgestiegen.

Streit um Strategie

Hintergrund dürfte der strategische Dissens sein. Kraft Heinz will das Geschäft in zwei Firmen teilen - eine für Wachstumstreiber wie Heinz Ketchup oder Philadelphia, und eine für schwächelnde Sparten wie Oscar Mayer und Lunchables. Buffett hatte diesen Plan gegenüber CNBC in der Vergangenheit als wenig sinnvoll kritisiert.

Finanziell ist das Engagement für Berkshire ohnehin ein Verlustgeschäft. Das 2015 im Zuge der Fusion (gemeinsam mit der inzwischen ausgestiegenen 3G Capital) erworbene Paket kostete rund 9,8 Milliarden Dollar. Heute ist der Anteil von 27,5 Prozent (325,4 Millionen Aktien) nur noch 7,8 Milliarden wert.

Ausstieg könnte Kraft Heinz-Aktie massiv unter Druck setzen

Sollte Berkshire Hathaway ernst machen und die Beteiligung komplett auf den Markt werfen, dürfte dies für massive Verwerfungen beim Aktienkurs von Kraft Heinzs sorgen. Vor dem Hintergrund, dass die Aktie ohnehin kräftig unterperformt - auf Zwölfmonatssicht haben Anleger ein Minus von 18 Prozent in ihren Depots - ist eine zeitnahe Erholung des Kurses wenig wahrscheinlich.

Redaktion finanzen.ch